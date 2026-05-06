Denuncian reducción de personal CAS en la Procuraduría tras promulgarse la nueva Ley de Contratación

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La promulgación de la nueva Ley de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ha encendido las alarmas en la Procuraduría General del Estado. Trabajadores de la institución denunciaron una reducción sostenida del personal, principalmente de aquellos con contratos a plazo fijo, lo que estaría generando un impacto directo en la operatividad y en la defensa jurídica del Estado peruano.

En entrevista con Exitosa, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General del Estado, Fariba Ruiz, confirmó la situación y cuestionó la respuesta institucional frente a la norma.

"Ahora con esta ley CAS con derechos se viene reduciendo más aún al personal CAS determinado o a plazo fijo y que son los más susceptibles, los más vulnerables", señaló.

Ruiz explicó que, si bien la ley reconoce derechos laborales largamente exigidos, su implementación no estaría siendo acompañada por una adecuada gestión presupuestal.

"Es una ley que se tiene que acatar y eso que lo que nosotros le pedimos también a la Procuraduría, a la Procuradora, que realice las gestiones necesarias para que pueda implementarse esta ley", afirmó, en referencia a la falta de transparencia por parte de la administración.

Reducción de personal y sobrecarga laboral

Uno de los principales problemas señalados es la disminución del personal en áreas clave, sobre todo ,de los terceros que apoyan bastante a los procesos de la entidad.

"Por ejemplo de los terceros que apoyan bastante a los procesos, también se vienen reduciendo los CAS a plazo fijo. Entonces pasa un grupo muy limitado que no se da abasto para la cantidad de procesos que nosotros llevamos", advirtió Ruiz.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General del Estado, Fariba Ruiz, alertó sobre la reducción de personal CAS en la institución tras la promulgación de la nueva Ley de Contratación Administrativa de... pic.twitter.com/jhdmDWgD8P — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2026

Además, cuestionó que la institución priorice recortes en lugar de reorganizar sus recursos. La dirigente también alertó sobre condiciones precarias dentro de la institución.

"Cada día se reduce más personal, hay más sobrecarga laboral, hay estrés, hay hasta falta de veces de papel higiénico, hay faltas de computadoras", denunció.

Exigen derechos y advierten impacto en la defensa del Estado

Por su parte, el sub secretario del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General del Estado, Luis Eduardo Santiago Martínez destacó el rol clave de los empleados CAS en la institución.

"Nosotros somos la primera línea de defensa del Estado peruano. Nosotros hacemos las denuncias respectivas", afirmó.

Asimismo, el sub secretario, exigió igualdad en el acceso a beneficios laborales. También alertó sobre el impacto de los despidos en el trabajo diario.

"Actualmente tenemos sobrecarga laboral porque han despedido a nuestros amigos CAS transitorios", indicó.

Las denuncias evidencian un escenario de tensión en la Procuraduría General del Estado, donde la implementación de una ley que busca reconocer derechos laborales estaría derivando, paradójicamente, en la reducción de personal.

Los trabajadores exigen soluciones concretas y advierten que, de continuar esta situación, no solo se verán afectados ellos, sino también la capacidad del Estado para defender sus intereses.