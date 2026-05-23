Independencia: Mototaxista fue atacado a balazos cerca a su casa por presunto ajuste de cuentas

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia ha generado preocupación en el distrito de Independencia. Un mototaxista fue atacado a balazos a pocas cuadras de su vivienda, ubicada en la urbanización El Milagro. La víctima fue identificada como Ronny Valencia Ascencio, quien recibió al menos cinco impactos de bala en la cabeza, según confirmó la Policía Nacional a los medios de comunicación.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

De acuerdo con los testigos, el crimen ocurrió cuando un automóvil de color plomo interceptó al mototaxista mientras transitaba por la zona. Dentro del vehículo se encontraban al menos tres sujetos, quienes dispararon varias veces contra el hombre antes de escapar rápidamente del lugar. Los vecinos quedaron alarmados por la violencia del ataque y el temor se apoderó de toda la urbanización.

Tras el atentado, Ronny Valencia Ascencio fue auxiliado por agentes policiales y trasladado de emergencia en un patrullero hasta el Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos. En la escena del crimen, peritos de criminalística hallaron manchas de sangre y varios casquillos de bala que fueron recogidos para las investigaciones correspondientes.

"Todos nos hemos asustado, porque es la primera vez que pasa, ahora sí da temor. Habían varias criaturas ahí (...) Hemos escuchado al menos tres balazos", declaró una vecina de la zona, aún afectada por lo ocurrido. Los residentes denunciaron que durante el ataque había menores de edad cerca del lugar, quienes lograron salvarse de milagro.

🔴🔵 Independencia: Mototaxista fue atacado a balazos a pocos metros de su domicilio.



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Las investigaciones quedaron en manos de la Policía Nacional, que no descarta que el ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas debido a la modalidad del crimen. Además, los agentes ya solicitaron las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la vía para intentar identificar a los responsables, quienes continúan prófugos.

Otro crimen por presunto ajuste de cuentas

Hace unos días, un hombre de 25 años fue asesinado a balazos al interior de su automóvil cuando se encontraba estacionado en la zona H de Huaycán, a una cuadra de la institución educativa Walter Peñaloza, en Ate Vitarte. La víctima fue identificada como Diego Eduardo Quispe Castro, quien recibió al menos siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Minutos después del asesinato, familiares de Diego Eduardo Quispe Castro llegaron hasta la escena del crimen. Entre lágrimas y escenas de profundo dolor, evitaron brindar declaraciones a la prensa, aunque exigieron justicia y una pronta captura de los responsables. La Policía Nacional informó que el móvil del crimen aún es materia de investigación y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Es así que, este ataque contra el mototaxista ha vuelto a encender las alarmas por el aumento de la criminalidad en Lima Norte. Vecinos de Independencia aseguran vivir con miedo ante los constantes hechos violentos registrados en las calles. Mientras tanto, la Policía continúa investigando el caso para identificar y capturar a los responsables del atentado.