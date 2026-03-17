Gobierno aprueba características de las armas no letales que usarán los serenos para combatir la delincuencia

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior (Mininter), aprobó las características de los medios de defensa que podrá usar el personal de serenazgo municipal y provincial en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Como se recuerda, en noviembre del 2025, el Gobierno oficializó la modificatoria al reglamento de la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal (Ley N.º 31297), a fin de incorporar a la pistola eléctrica o de electrochoque, como uno de los elementos a favor de los agentes para fortalecer su legítima defensa durante sus intervenciones.

Así serán los elementos que usarán los serenos municipales y provinciales

De acuerdo con la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, son seis los medios de defensa que tendrán a disposición los agentes del serenazgo municipal y provincial de todo el país, siendo los siguientes:

Grilletes de seguridad

Escudos

Bastones tonfa

Aerosoles de pimienta

Chalecos antibalas

Pistola eléctrica o de electrochoque.

Entre las consideraciones más importantes a destacar es que, por ejemplo, en el caso del gas pimienta, es utilizado por el personal de serenazgo debidamente capacitado y su propósito es exclusivamente defensivo. Asimismo, en el caso de las pistolas eléctricas o de electrochoques, solo se usarán con el fin de inmovilizar al presunto agresor, desde que reciben dos electrodos en forma de dardos metálicos o agujas.

La descripción completa de las especificaciones de los elementos de seguridad a emplear por los serenos se pueden encontrar en el siguiente enlace. Del mismo modo, las características técnicas mínimas podrán ser complementadas adicionalmente por las municipalidades para procesos de contratación.

"Todo ello deberá realizarse en estricto respeto de los derechos humanos, en concordancia con los estándares internacionales de seguridad, así como con los principios que rigen las contrataciones públicas", señala el anexo de la Resolución Ministerial N.º 0323-2026-IN.

Para tener en cuenta:

Es importante recordar que, los serenos también tendrán a disposición el uso de cámaras de video corporal. La Dirección General de Seguridad Ciudadana tiene todavía 30 días hábiles para presentar la resolución ministerial que detallará sus características.

"Su propósito es captar imágenes y sonidos durante la prestación del servicio con el fin de documentar la actuación del sereno, garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones y proteger los derechos de la ciudadanía. Estas cámaras deben contar con un sistema de activación automática, grabación continua, almacenamiento seguro de la información y medidas de integridad que impidan la manipulación indebida de los registros", detalla los objetivos de este elemento.

Los serenos que usarán los mencionados elementos manera progresiva y diferenciada deberán contar con una evaluación psicológica y capacitación previa para su protección y el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la modalidad del servicio a la que pertenecen.

Desde el Gobierno brindar un nuevo dispositivo a las municipalidades provinciales y distritales para fortalecer la labor del serenazgo en todo el país, durante su incansable lucha contra la delincuencia.