Serums 2024: Postulante viajó desde Cerro de Pasco, pero llegó tarde y no pudo rendir examen

01/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de personas se apersonaron a los centros correspondientes para rendir el examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2024 a nivel nacional. Sin embargo, un joven postulante que viajó desde Cerro de Pasco, reveló que no logró ingresar tras llegar tarde a la evaluación.

No dio examen por tardanza

El día de hoy, 1 de setiembre, se dio inicio la evaluación del Serums 2024-II en 27 sedes y 2 en Lima Diris Norte y Sur. El horario de ingreso establecido por el Ministerio de Salud (Minsa) fue desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m. Asimismo, se detalló que el examen se daría desde las 10 a.m. hasta el mediodía.

A pesar de que varios lograron ingresar para tratar de alcanzar una vacante para el programa de servicio de salud a la comunidad, alrededor de 10 postulantes no llegaron a tiempo y vieron frustrado su sueño de formar parte del Serums. Entre ellos, un joven que, a pesar de que trabaja en Cerro de Pasco, le tocó rendir el examen en Lima.

El postulante, identificado como Elmer García, refirió que demoró tres minutos del horario indicado debido al tráfico de la capital, por lo cual, trató de pedir a las autoridades que le brinden la oportunidad de rendir la evaluación.

"Tres minutos tarde por un tema básicamente del tráfico. Yo vengo de provincia, de Cerro de Pasco. Pido por favor que me dejen acceder, no solo soy yo, también otros que piden lo mismo. Incluso debería haber una tolerancia de 10 minutos", refirió a Exitosa, el joven en el Colegio José Granda, en el distrito de San Martín de Porres.

No rindieron examen Serums

Por otro lado, algunos postulantes perdieron su oportunidad por no leer bien las indicaciones antes de llegar a sus respectivas sedes para rendir el examen, ya que se acercaron con artículos vetados como celulares, audífonos, tablets, carteras, mochilas, relojes, cuadernos, libros y alimentos.

"Yo llegué cerca de las nueve, pero justo indicaron que no podemos ingresar con teléfonos, ni relojes, así que no pude (ingresar)", expresó otro postulante, debido a que no tenía algún familiar a quien dejar sus pertenencias que estaban prohibidas durante el examen.

¿Qué es el SERUMS?

El Serums es un programa de servicio a la comunidad realizado por profesionales de ciencias de la salud titulados y colegiados, prioritariamente en las poblaciones más pobres y alejadas del Perú, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 23330.

Formar parte de este programa es un requisito indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a los programas de segunda especialización profesional, así como recibir becas u otra ayuda equivalente para estudios o perfeccionamiento por parte del Estado.

Cabe recordar que, anualmente, se realizan dos procesos de adjudicación para cubrir plazas Serums presupuestadas por diferentes instituciones a nivel nacional.

De esta manera, el día de hoy cientos de postulantes llegaron a sus respectivas sedes para rendir el examen del Serums, pero no todos lograron ingresar a tiempo como un joven que viajó desde Cerro de Pasco hasta la capital limeña.