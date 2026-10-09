Fuerte SISMO de magnitud 7.2 sacude Panamá HOY, 9 de octubre: ¿se activa alerta de tsunami en Perú?

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/10/2026
Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró este viernes 9 de octubre, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico habría sido percibido en varios puntos del país.
Temblor sacude hoy Panamá: Boletín sísmico
El Cinturón de Fuego del Pacífico vuelve a ser remecida este viernes. De acuerdo al reporte del Instituto de Geociencias UP, un fuerte movimiento telúrico sorprendió a la ciudadanía, precisamente al promediar las 12:56 horas, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.
Al darse a conocer la noticia, se anunció que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 7.0; sin embargo, la institución oficial dedicada a monitorear las actividades sísmicas en Panamá, precisó que la magnitud fue nuevamente revisada y quedó con 7.2, con una latitud de 7.55936 y longitud de -80.75940 grados. También reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 4 kilómetros.
De acuerdo a los reportes de medios panameños como Telemetro, el temblor se sintió con fuerza en la ciudad capital y distintas regiones del país, donde residentes de viviendas y edificios reportaron haber percibido una sacudida prolongada.
¿Se activa alerta de tsunami en Perú tras sismo en Panamá?
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una alerta de amenaza de tsunami para las costas de Chile debido al fuerte sismo de magnitud 7,2 que sacudió este viernes a Panamá. La alerta también se activó para otros países como Ecuador, Colombia, Nicaragua y Guatemala, según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.
Por su parte, Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra, anunció que se intensifica la vigilancia en el litoral nacional. Ten en cuenta que la magnitud, la profundidad y las alertas pueden cambiar a medida que los organismos de monitoreo procesen nuevos datos.
Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a través de su cuenta oficial de X, solicitó a la ciudadanía a mantener la calma antes las posibles réplicas que pueda generar el fuerte movimiento telúrico que sacudió su país.
"He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos q informe sobre los efectos llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden @Sinaproc_Panama", escribió.
Primeras imágenes del fuerte sismo en Panamá
El sismo obligó a salir de sus casas a muchas personas de la capital, Ciudad de Panamá. En algunas imágenes y videos, se logra visualizar los daños materiales que se registraron en algunos edificios, como la caída de baldosas y materiales de revestimiento, evidenciando que el movimiento tuvo efectos visibles en algunas construcciones.
Asimismo, se evidenció que en diferentes regiones las personas evacuaron edificios, comercios, escuelas y casas ante el potente movimiento telúrico. La recomendación habitual de las autoridades ante este tipo de fenómenos naturales es mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que hayan sufrido daños, además de seguir únicamente información oficial.
Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, las autoridades en Panamá y organismos de emergencia mantienen las labores de monitoreo para determinar el alcance del sismo de magnitud 7.2 y verificar si existen víctimas por el fuerte movimiento telúrico registrado hoy.
De esa forma, al promediar las 12:56 horas de este viernes 9 de octubre, se reportó un fuerte sismo de magnitud 7.2 en Panamá. Las autoridades piden mantener la calma ante eventuales réplicas.