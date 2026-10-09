Fuerte SISMO de magnitud 7.2 sacude Panamá HOY, 9 de octubre: ¿se activa alerta de tsunami en Perú?

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró este viernes 9 de octubre, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico habría sido percibido en varios puntos del país.

Temblor sacude hoy Panamá: Boletín sísmico

El Cinturón de Fuego del Pacífico vuelve a ser remecida este viernes. De acuerdo al reporte del Instituto de Geociencias UP, un fuerte movimiento telúrico sorprendió a la ciudadanía, precisamente al promediar las 12:56 horas, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Al darse a conocer la noticia, se anunció que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 7.0; sin embargo, la institución oficial dedicada a monitorear las actividades sísmicas en Panamá, precisó que la magnitud fue nuevamente revisada y quedó con 7.2, con una latitud de 7.55936 y longitud de -80.75940 grados. También reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 4 kilómetros.

De acuerdo a los reportes de medios panameños como Telemetro, el temblor se sintió con fuerza en la ciudad capital y distintas regiones del país, donde residentes de viviendas y edificios reportaron haber percibido una sacudida prolongada.

Sismo en Panamá tuvo como epicentro el noroeste de Tonosí.

¿Se activa alerta de tsunami en Perú tras sismo en Panamá?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una alerta de amenaza de tsunami para las costas de Chile debido al fuerte sismo de magnitud 7,2 que sacudió este viernes a Panamá. La alerta también se activó para otros países como Ecuador, Colombia, Nicaragua y Guatemala, según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Por su parte, Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra, anunció que se intensifica la vigilancia en el litoral nacional. Ten en cuenta que la magnitud, la profundidad y las alertas pueden cambiar a medida que los organismos de monitoreo procesen nuevos datos.

DHN intensifica vigilancia en el litoral peruano tras fuerte sismo en Panamá.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a través de su cuenta oficial de X, solicitó a la ciudadanía a mantener la calma antes las posibles réplicas que pueda generar el fuerte movimiento telúrico que sacudió su país.

"He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos q informe sobre los efectos llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden @Sinaproc_Panama", escribió.

Primeras imágenes del fuerte sismo en Panamá

El sismo obligó a salir de sus casas a muchas personas de la capital, Ciudad de Panamá. En algunas imágenes y videos, se logra visualizar los daños materiales que se registraron en algunos edificios, como la caída de baldosas y materiales de revestimiento, evidenciando que el movimiento tuvo efectos visibles en algunas construcciones.

🔴🔵 Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.2 se registró este viernes 9 de octubre, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico habría sido percibido en varios puntos del país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2026

Asimismo, se evidenció que en diferentes regiones las personas evacuaron edificios, comercios, escuelas y casas ante el potente movimiento telúrico. La recomendación habitual de las autoridades ante este tipo de fenómenos naturales es mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que hayan sufrido daños, además de seguir únicamente información oficial.

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, las autoridades en Panamá y organismos de emergencia mantienen las labores de monitoreo para determinar el alcance del sismo de magnitud 7.2 y verificar si existen víctimas por el fuerte movimiento telúrico registrado hoy.

De esa forma, al promediar las 12:56 horas de este viernes 9 de octubre, se reportó un fuerte sismo de magnitud 7.2 en Panamá. Las autoridades piden mantener la calma ante eventuales réplicas.