Denuncian a mujer policía por agredir a alumna en colegio de San Martín de Porres

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una grave denuncia ha remecido al colegio 3032 Villa Angélica en San Martín de Porres. Una madre asegura que una agente policial sujetó del cuello a su hija durante una intervención por celulares, provocando una investigación de las autoridades educativas y policiales competentes.

El violento suceso en el aula

La agente, identificada como Anahí Ramos Ramírez, ingresó al salón durante una actividad preventiva. Según los testimonios, ordenó a los alumnos levantar las manos y exigió la entrega de equipos móviles con marcada agresividad, lo que generó un tenaz cuestionamiento de la estudiante.

La menor afectada relató que la efectivo intentó arrebatarle el teléfono levantándole la prenda. Al no conseguirlo, la retiró del aula y la sujetó del cuello contra una baranda por dos minutos, ignorando que la alumna padecía de asma y dificultad respiratoria.

"Yo le decía que me soltara, que tenía asma y ya no podía hablar, pero ella seguía y cada vez me apretaba más fuerte", indicó la escolar.

Según ATV Noticias, los docentes tardaron en interveniren en el abuso. La alumna afirmó que fue trasladada a la dirección con las manos sujetadas hacia atrás, recibiendo un trato similar al de una persona detenida por un delito, frente a sus compañeros atónitos.

Acciones de las autoridades frente al caso

La familia presentó una denuncia en la comisaría Barboncito. No obstante, aseguran que integrantes de la institución intentaron persuadirlos de no continuar con el proceso legal, ofreciendo disculpas y abrazos para evitar la queja formal contra la suboficial involucrada.

Según Marcos Tupayachi, director de Educación de Lima Metropolitana, la DRELM y la UGEL 02 han iniciado investigaciones inmediatas. Confirmó la separación de la agente de sus labores en el colegio para garantizar que las diligencias se realicen con total transparencia.

La Policía Nacional emitió un comunicado oficial confirmando el inicio de las indagaciones. Como medida preventiva, relevaron temporalmente a la agente de su puesto en la Sección de Participación Ciudadana, reasignándola a labores de patrullaje a pie mientras se aclaran las circunstancias.

Esta investigación es vital para determinar por qué la policía intervino directamente en el control de celulares en el colegio. Se analizará si la efectiva cumplió o vulneró los protocolos establecidos por el sector Educación sobre el manejo disciplinario dentro de las aulas.

La menor está pasando por una evaluación médico-legal para constatar las lesiones físicas sufridas. Mientras tanto, los padres de familia exigen sanciones ejemplares ante lo ocurrido en el colegio 3032 Villa Angélica tras este caso de violencia escolar.

El esclarecimiento de los hechos determinará las responsabilidades administrativas y penales sobre el accionar de la suboficial. Las autoridades educativas revisarán los protocolos de intervención para evitar que un incidente por uso de celulares termine en una agresión policial contra una estudiante.