Fallece alcalde de Coviriali: No superó estado crítico tras ser baleado en Satipo

El alcalde de Coviriali (Satipo, Junín), Iroshi Ureta Campos, falleció en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Lima, donde permanecía internado en estado crítico luego de haber sido víctima de un atentado a balazos.

El ataque ocurrió durante la mañana de este jueves 26 de febrero cuando Ureta se dirigía a la municipalidad. Recibió dos impactos de bala en la zona costal derecha, con salida en el tórax, lo que comprometió órganos vitales. Inicialmente fue atendido en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de Satipo, pero debido a la gravedad de sus heridas se gestionó un vuelo humanitario para trasladarlo a la capital.

Estado crítico y traslado

En Satipo, los médicos diagnosticaron un estado crítico con pronóstico reservado. La falta de equipamiento especializado obligó a coordinar su evacuación aérea hacia Lima, donde ingresó al Hospital Rebagliati. Pese a los esfuerzos del personal médico, el alcalde no logró superar las complicaciones derivadas de las lesiones.

La Policía Nacional investiga las circunstancias del atentado. Se barajan dos hipótesis: un intento de asalto o un ataque vinculado a sicariato. El hecho ha generado conmoción en la provincia de Satipo y preocupación por la seguridad de las autoridades locales en regiones donde la violencia criminal se ha intensificado.

Gobierno Regional lamenta muerte de burgomaestre

Autoridades de Coviriali expresaron su pesar por la muerte del burgomaestre, recordando su gestión y proyectos en favor de la comunidad. El atentado ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad de los alcaldes y funcionarios en zonas alejadas de la capital, donde la presencia del Estado es más débil.

La muerte de Ureta Campos refleja dos problemas estructurales: la inseguridad ciudadana que alcanza incluso a autoridades electas y la fragilidad del sistema de salud regional para atender emergencias críticas. El traslado aéreo y la atención en Lima fueron medidas necesarias, pero también un recordatorio de las brechas en infraestructura hospitalaria en provincias.

El fallecimiento del alcalde de Coviriali tras el atentado en Satipo marca un nuevo episodio de violencia contra autoridades locales en el país. La investigación deberá esclarecer si se trató de un acto de sicariato o de delincuencia común, mientras la población exige mayor seguridad y presencia estatal.

Al mismo tiempo, el caso expone la urgencia de fortalecer los hospitales regionales para que puedan responder a emergencias graves sin depender de traslados hacia la capital en momentos determinantes entre la vida y la muerte.