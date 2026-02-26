Valentino toma DRÁSTRICA DECISIÓN y arremete contra Josi Martinez tras críticas: "Esa no existe"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El tiktoker e influencer Valentino Palacios anunció recientemente, durante una transmisión en vivo de TikTok, que su amistad con el también creador de contenido Josi Martínez llegó a su fin. Según explicó, esto ocurrió luego de escuchar las opiniones y críticas que Martínez emitió públicamente sobre él, especialmente relacionadas con una denuncia de agresión que enfrenta actualmente.

El conflicto se remonta a cuando Martínez, durante una aparición en un programa de televisión, cuestionó duramente el comportamiento de Valentino tras la denuncia presentada por Zamira Grados, joven que lo acusó de agresión física.

Las declaraciones de Josi, que rechazaron cualquier forma de violencia contra las mujeres y destacaron la necesidad de asumir responsabilidad, habrían sido el detonante para que Valentino decidiera cortar la relación.

Durante la transmisión, el exintegrante de Esto es Guerra fue enfático al señalar que ya no hablan y que Josi "no significa nada en su vida", invitando a su audiencia a dejar de preguntarle por él, pues considera que esa etapa quedó atrás.

El contexto que originó la polémica

La controversia que ha rodeado a Valentino comenzó tras la denuncia de la joven que aseguró haber sido agredida físicamente por él en los exteriores de una discoteca, un hecho que se difundió ampliamente en redes sociales y que colocó al tiktoker en el centro del ojo mediático. En respuesta, Valentino negó haber sido el agresor y sostuvo que su intervención fue en defensa de un familiar en medio de aquel altercado.

Josi Martínez, quien hasta ese momento era cercano al influencer —incluso conocidos por haber compartido proyectos dentro del medio tales como EEG—, expresó en un espacio televisivo que no estaba de acuerdo con la reacción de Valentino ante la situación. Martínez afirmó que, como hombre, jamás agrediría a una mujer y señaló que era importante asumir responsabilidades si se cometía un error.

Sus declaraciones públicas habrían generado molestia en el tiktoker, quien interpretó esos comentarios no sólo como críticas sino como una ruptura de confianza entre ambos.

Reacciones y camino a seguir

Desde que estalló la polémica, otros personajes del entretenimiento también se han pronunciado sobre el caso, evidenciando un ambiente mediático intenso y polarizado. Mientras unos defienden a Valentino o piden prudencia hasta aclarar los hechos, otros han respaldado la postura de Josi Martínez y han sido firmes contra cualquier tipo de violencia.

Por su parte, Valentino Palacios continúa activo en redes, compartiendo mensajes que sus seguidores interpretan como respuestas indirectas a quienes lo critican, u mantiene su versión de los hechos en medio de la investigación y la atención pública.