JNE habilitará canales de orientación ciudadana durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con el objetivo de brindar apoyo e información a los ciudadanos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este domingo 7 de junio activará sus canales de orientación ciudadana a nivel nacional a los que se podrá acceder por medio de una línea gratuita.

Canales oficiales de comunicación durante la jornada electoral

La institución encargada, informó que los votantes podrán realizar consultas relacionadas con la jornada electoral a través de diversos medios oficiales. Estos medios estarán disponibles de manera telefónica como presencial y tienen la finalidad de resolver dudas relacionadas con el proceso de votación, los locales de sufragio, normas electorales, entre otros aspectos.

A través de sus redes sociales oficiales, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que la ciudadanía contará con atención especializada durante toda la jornada electoral para garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio de manera informada y sin contratiempos.

📢 ¡Estamos para ayudarte!

Este domingo 7 de junio, el JNE activa sus canales de orientación ciudadana. Si tienes preguntas sobre la jornada electoral, contáctanos a través de nuestros medios oficiales.

📍Oficinas Desconcentradas: https://t.co/z1ZBNAdUYZ pic.twitter.com/jtfBhrtkw5 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 5, 2026

Canales oficiales habilitados para el proceso electoral

Entre los canales habilitados destaca la línea gratuita 0800 00 214, mediante la cual los ciudadanos podrán recibir orientación y absolver consultas relacionadas con el proceso electoral. Asimismo, el organismo electoral indicó que las personas también podrán acudir de forma presencial a sus Oficinas Desconcentradas, las cuales atenderán desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del domingo 7 de junio.

La medida forma parte de las acciones implementadas por el organismo electoral para fortalecer la transparencia y participación ciudadana en una jornada considerada clave para definir al próximo presidente de la República.

En ese sentido el JNE recordó que la orientación ciudadana está dirigida a resolver inquietudes sobre el desarrollo de las elecciones hacía los votantes. De esta manera, se busca evitar la desinformación y promover que los ciudadanos cuenten con datos confiables durante el desarrollo del mismo.

Además, la entidad precisó que quienes necesiten presentar documentos podrán hacerlo de manera presencial en la Mesa de Partes ubicada en el jirón Cusco 653, Cercado de Lima, cuyo horario de atención será también desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del próximo domingo. Incluso, recordó que la Mesa de Partes Virtual continuará operativa las 24 horas del día.

Finalmente, las autoridades electorales exhortaron a la población a utilizar únicamente los canales oficiales para obtener información relacionada con la segunda vuelta presidencial y mantenerse atentos a los comunicados emitidos por las instituciones del sistema electoral.