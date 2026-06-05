Perú estará presente en la inauguración del Mundial 2026: Estos son los líderes confirmados

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana no logró clasificar al Mundial, pero el país tendrá una participación institucional relevante. El próximo 11 de junio, en el Estadio Azteca, tres figuras clave del fútbol nacional asistirán al evento de inauguración para observar y aprender nuevas estrategias organizativas.

La delegación busca asegurar que el fútbol local no quede aislado de la modernización que propone la FIFA. El viaje permite generar contactos directos con directivos de otras federaciones y observar de cerca cómo se gestionan los recursos en un torneo que mueve millones de dólares.

Agenda institucional y técnica en México

Según L1 MAX, la delegación está integrada por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, el director técnico Mano Menezes y el administrador de Universitario, Jean Ferrari. Este grupo busca capitalizar experiencias internacionales para la futura reorganización del sistema de fútbol en el Perú.

"Debemos usar todas las armas disponibles para mejorar nuestra gestión", señaló Jean Ferrari.

La presencia de Menezes es fundamental para el scouting de alto nivel y el análisis de tendencias tácticas modernas. El entrenador brasileño evaluará cómo las selecciones de élite preparan sus sistemas de juego, factor clave para implementar mejoras en el trabajo de las categorías menores nacionales.

La delegación será conformada por tres referentes del fútbol.

Por su parte, la inclusión de Ferrari refleja la intención de alinear los objetivos de los clubes locales con la visión estratégica de la Federación. La idea es establecer puentes entre la administración privada de los equipos y las necesidades urgentes de desarrollo de la estructura federativa.

Participación arbitral peruana en FIFA

Además de la comitiva, Perú cuenta con presencia deportiva gracias a la designación de Kevin Ortega como árbitro principal y Michael Orué como asistente. Ambos fueron seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación técnica de tres años realizado por la máxima entidad mundial.

Esta designación confirma la confianza de la FIFA en los jueces nacionales para dirigir encuentros de alta exigencia. Ortega y Orué representarán al arbitraje peruano en el campo, mientras los dirigentes se enfocan en absorber conocimientos sobre tecnología aplicada y organización de torneos internacionales.

@analuciarf: "Agustín Lozano, Jean Ferrari y Mano Menezes estarán en la inauguración del Mundial" @Gustavo_p4 : "Luego Mano Menezes y Ferrari harán una gira por clubes de provincia" ✅



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Es relevante destacar que el arbitraje también requiere un proceso de actualización constante. Los jueces peruanos participarán de las charlas técnicas impartidas por la FIFA para estandarizar criterios en el uso del VAR y otras herramientas tecnológicas que serán determinantes durante todos los partidos del campeonato.

La estrategia busca mejorar la competitividad nacional con miras al ciclo 2030. Con esta delegación institucional y la participación arbitral, el fútbol peruano apuesta por integrarse activamente en las decisiones globales y modernizar sus estructuras internas para recuperar su protagonismo en la región sudamericana.