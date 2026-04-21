Corte de agua en Lima el 22 de abril en Lima: ¿Qué distritos se verán afectados el miércoles?

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en distritos de Lima. Sedapal anunció que ejecutará una suspensión del servicio el miércoles 22 de abril, por lo que recomendó a los usuarios revisar la lista de las zonas que se verán afectadas con la medida.

¿Por qué será el corte de agua el 22 de abril?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal, pidió a sus usuarios la comprensión por el corte de agua que se realizará en diversos puntos de la capital por trabajos de mantenimiento preventivo, empalmes de red, limpieza de reservorios y otras acciones para seguir brindando un servicio de calidad.

Las zonas y horarios específicos fueron detallados por la empresa estatal. Asimismo, se brindó el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio de la suspensión del recurso hídrico, permitiendo a los ciudadanos anticipar las medidas necesarias para afrontar la falta de agua durante el miércoles 22 de abril.

Lista de distritos afectados con suspensión del servicio

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, te damos a conocer cuáles son los distritos que no contarán con agua potable en un determinado horario:

Sin agua en La Molina

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Las Colinas de la Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U4, Urb. Portada del Sol II etapa, Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U3, Urb. Las Colinas, afecta al CR-247, CR-248, CR-249.

hasta las 8:00 p.m. en Urb. Las Colinas de la Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U4, Urb. Portada del Sol II etapa, Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U3, Urb. Las Colinas, afecta al CR-247, CR-248, CR-249. Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Club Campestre La Laguna, Urb. Las Lagunas de La Molina. Cuadrante: Jr. La Laguna, calle La Quebrada, calle Los Álamos, Jr. El Refugio, calle El Pinar.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Nueva Juventud. A.H. UPIS Huáscar Gpo. XII, A.H. Huáscar - Sector Los Claveles, C.E. Ricardo Palma, A.H. El Rosal Alto, A.H. 24 de Abril, AF Los Portales 18 de Enero, AF Cruz de Calvario, A.H. Tres Cruces, A.H. Las Terrazas de San Juan sector Virgen del Carmen, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 11 de Mayo, A.H. Alto Casuarinas, A.H. Los Claveles II, A.H. Nueva Juventud, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PI Futuro 2000 sector 30 de abril, Agrup. Cruz de las Lomas, A.H. Nueva Jerusalén, Agrup. 8 de Diciembre, A.H. PI Futuro 2000 sector La Libertad, A.H. 20 de Enero, A.H. Sol de Oro.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sin servicio en Surquillo

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. Domingo Orué, Av. General Recavarren, Jr. Salaverry, Jr. Manuel Irribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República.

Zonas afectadas en Puente Piedra

También habrá suspensión del servicio en el distrito de Puente Piedra, en las zonas que se detallan en la imagen:

Sin agua por horas en Puente Piedra.

Es decir, el corte de agua es una medida ejecutada por Sedapal el 22 de abril para garantizar la integridad y continuidad de la red de distribución. Tomas tus precauciones si tu distrito es uno de los que se verá afectado en Lima.