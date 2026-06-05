Elecciones 2026: Roberto Burneo garantiza transparencia y seguridad para segunda vuelta

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones intensificó sus preparativos ante la segunda vuelta que se desarrollará este domingo 7 de junio. El presidente de la autoridad electoral, Roberto Burneo, confirmó la implementación de diversas medidas de fiscalización y monitoreo en todo el territorio.

Garantías para el proceso electoral

El JNE ha movilizado a miles de fiscalizadores para gestionar los riesgos electorales y coordinar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta estrategia busca mantener la transparencia y seguridad del voto, asegurando que la voluntad popular se respete durante toda la jornada.

"Desde el Jurado Nacional de Elecciones hemos fortalecido las labores de fiscalización y monitoreo en todo el territorio nacional, desplegado miles de fiscalizadores, reforzado la gestión de riesgos electorales y mejorando la coordinación con las instituciones que integran el sistema electoral", afirmó Burneo.

Según el presidente del JNE, el éxito de estos comicios depende fundamentalmente de la participación activa de los ciudadanos en las urnas. La institución enfatizó que el despliegue operativo tiene el objetivo claro de garantizar la legitimidad del proceso electoral y brindar tranquilidad absoluta al país.

Mensaje del Presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, con motivo de la #SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/IllTPDVZAs — JNE Perú (@JNE_Peru) June 5, 2026

Llamado a la responsabilidad democrática

La autoridad electoral también dirigió un mensaje directo a los miembros de mesa, recordándoles el carácter obligatorio y fundamental de su labor este domingo. Asimismo, exhortó a los candidatos y organizaciones políticas a mantener una conducta basada en la serenidad y el respeto democrático.

"Quiero invocar a toda la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad. Asimismo, a los miembros de mesa a cumplir con puntualidad el importante deber que les ha sido confiado, y a las organizaciones políticas, sus candidatos, militantes y simpatizantes, a actuar con serenidad, responsabilidad y respeto democrático", indicó.

El fortalecimiento de la democracia peruana requiere, según la institución, que todos los actores involucrados acepten las reglas de juego. Se ha subrayado la importancia de reconocer los resultados oficiales, dado que cada voto cuenta para definir el rumbo del Perú los próximos años.

La estabilidad institucional en esta recta final de campaña es prioritaria para el sistema electoral, conformado también por la ONPE y Reniec. La jornada del domingo será decisiva para el futuro del país, tras una segunda vuelta que requiere el compromiso de todos.

La segunda vuelta del 7 de junio representa un momento cívico crucial donde la participación ciudadana y la fiscalización del JNE aseguran la transparencia del proceso. El respeto a los resultados y la responsabilidad democrática son indispensables para garantizar el futuro del Perú.