Alcalde de Villa El Salvador responsabiliza a Sedapal de inundaciones: "Los vecinos han estado nadando en desagüe por su ineficiencia"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, cuestionó la respuesta de Sedapal frente a la emergencia generada por los aniegos y denunció una presunta falta de acción ante este tipo de situaciones.

Realizaron seguimiento de acerca

Guido Iñigo señaló que su administración estuvo presente desde el primer momento en que se registraron las inundaciones, pero cuestionó que Sedapal solo permaneciera por un breve periodo para retirar el agua empozada y luego se retirara.

"La municipalidad desde el día domingo 15 que comenzaron las lluvias se coordinó y estuvimos desde el primer momento y en el punto, no para la foto. Llegó Sedapal, sucionaron agua un rato y después se fueron, los vecinos son testigos. Pero si estuvo todo el personal de la municipalidad y sus cisternas succionando el agua", afirmó

Iñigo imputa a Sedapal de desbordamiento

En esa misma línea, Iñigo dejó entrever que la verdadera causa del colapso de las redes de agua y desagüe no estaría relacionada únicamente con las intensas lluvias.

Atribuyendo dicha responsabilidad que atribuyó a Sedapal. Asimismo, indicó que esta situación fue expuesta y conversada con los vecinos.

"Y ojo, lo que había en ese momento, no es producto de las lluvias, si no del desagüe. Los vecinos prácticamente han estado nadando en aguas de desagüe, producto de la ineficiencia de Sedapal. Esto no es la primera vez que ocurre, es la tercera. Nosotros hemos comunicado a Sedapal muchas veces. Todo está por escrito y me he reunido con los vecinos y los dirigentes del Grupo 1-Sector 1", sostuvo.

Inundaciones en el Sector 1-Grupo 1 el jueves 13 de agosto

Alertó que no se está cumpliendo con lo firmado

Por otro lado, Iñigo respondió a las declaraciones de Luisa Eyzaguirre, integrante del sindicato de Sedapal, quien sostuvo que algunos vecinos arrojan basura y residuos al desagüe, provocando la obstrucción de las tuberías.

Ante ello, Iñigo cuestionó esta versión y señaló que existen contratos formales de obras pendientes de ejecución en sectores vulnerables de la zona.

"Si Sedapal quiere lavarse las manos... Los vecinos son testigos de la falta de infraestructura que tiene Sedapal, esas redes tienen más de 30 años, desde que se inicio el distrito. (...) Tenemos un contrato firmado para que se comiencen las obras en el Grupo 1-Sector 1, 2 y 3, hoy mismo podrían ingresar las máquinas para hacer las obras", comentó.

En una entrevista para Exitosa, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, reprochó la actuación de Sedapal ante la emergencia provocada por los aniegos y advirtió una presunta falta de respuesta oportuna frente a este tipo de incidentes.