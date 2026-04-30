Donald Trump asegura que la NASA llegará a la Luna antes de 2029 y reaviva la carrera espacial global

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa la carrera espacial al asegurar que la NASA aún tiene posibilidades reales de llevar astronautas a la Luna antes de que termine su mandato en 2029. Su declaración reaviva el interés global por el regreso humano al satélite natural.

¿Qué se sabe sobre un posible viaje a la luna?

Durante una actividad oficial en la Casa Blanca, Trump se mostró optimista sobre los avances del programa espacial estadounidense, aunque evitó dar garantías absolutas. "Creo que tenemos buenas posibilidades", afirmó, dejando en claro que, si bien el reto es enorme, existe confianza en el trabajo técnico y humano detrás del proyecto.

El mandatario recibió en el Despacho Oval a los astronautas de Artemis II, quienes se preparan para orbitar la Luna en una misión histórica. El encuentro tuvo un tono cercano, con bromas incluidas, reflejando no solo la importancia científica, sino también el orgullo nacional que implica volver a pisar suelo lunar.

Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos. Especialistas han advertido que empresas clave como SpaceX y Blue Origin enfrentan desafíos para tener listos los módulos de alunizaje a tiempo. Estas dificultades técnicas podrían retrasar un objetivo que Estados Unidos se ha fijado para 2028.

A la par, la competencia internacional presiona. China avanza con su propio programa espacial y busca llevar una misión tripulada a la Luna en 2030. Este escenario convierte la exploración lunar en una nueva carrera global, donde el liderazgo tecnológico y político está en juego.

Trump en intento de atentado

La tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington casi termina en tragedia, después de que se registrara un incidente armado que obligó a la evacuación de todos los asistentes, entre los cuales se encontraba el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Los momentos de pánico y tensión en la sala quedaron registrados en un video que se encuentra circulando en redes sociales y siendo difundidas en medios de comunicación.

Asistentes captaron el instante exacto en que se rompe la calma en el auditorio donde se desarrollaba la ceremonia. En el escenario principal, a lo largo una mesa, se encontraban cenando el mandatario estadounidense, acompañado de su primera dama, Melania Trump, y otros miembros de su gabinete.

Primero se muestra cómo, tras escucharse disparos a lo lejos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, es evacuado por el lado derecho del escenario acompañado por guardias de seguridad.

En cuestión de segundos, entran en escena agentes del Servicio Secreto completamente armados para garantizar la evacuación de Trump por el lado contrario del escenario. En las imágenes claramente se percibe el rostro de preocupación del líder mundial, quien salió agachado por detrás de las mesas.

Es así que, el optimismo de Donald Trump contrasta con el tenso episodio vivido en Washington, donde un incidente armado obligó a evacuarlo durante una cena oficial. Mientras impulsa la carrera lunar junto a la NASA, el mandatario enfrenta también escenarios de alta tensión interna.