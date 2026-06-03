Alerta en San Bartolo: Fuertes oleajes provocan gran forado en el malecón y obliga al cierre de acceso por un mes

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los vecinos de San Bartolo despertaron este miércoles 3 de junio con la preocupante imagen de un enorme forado abierto en plena vía de acceso de la zona conocida como Rivera Norte. El hundimiento, ubicado cerca de la playa norte del distrito, ha generado temor entre residentes y visitantes debido a la posibilidad de que continúe expandiéndose en los próximos días.

Según se informó, los constantes oleajes anómalos registrados en el litoral peruano durante los últimos meses provocaron el desgaste progresivo del terreno hasta ocasionar el colapso de parte de la pista. Ante esta situación, la Municipalidad de San Bartolo decidió cerrar temporalmente la vía afectada para evitar accidentes y facilitar los trabajos de evaluación y reparación.

Vecinos temen que el daño alcance viviendas

La medida restrictiva se extenderá durante todo junio, lo que ha generado incomodidad entre los residentes de la zona. Muchos de ellos se han visto obligados a dejar sus vehículos en áreas alejadas de sus viviendas debido al cierre del acceso principal.

Sin embargo, la principal preocupación va más allá de las dificultades de tránsito. Los vecinos advierten que el forado podría continuar creciendo debido a la fuerza del mar y comprometer la estabilidad de las viviendas ubicadas cerca del borde costero.

Por ello, han solicitado a las autoridades que no solo ejecuten trabajos de reparación temporal, sino también estudios técnicos integrales que permitan determinar el verdadero nivel de riesgo en toda la zona.

Fuertes oleajes continuarán hasta el fin de semana

La preocupación aumenta debido a que la Marina de Guerra del Perú advirtió que los oleajes anómalos persistirán hasta el domingo 7 de junio. Este fenómeno viene provocando que el mar arroje rocas de distintos tamaños hacia la playa, generando riesgos para residentes, visitantes y deportistas que frecuentan el balneario.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de San Bartolo informó que los trabajos de atención se realizan en coordinación con el Ministerio de Vivienda mediante el programa "Nuestras Ciudades". No obstante, hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las acciones definitivas para estabilizar el terreno afectado.

La aparición de este forado pone nuevamente en evidencia los efectos que los fenómenos marítimos pueden tener sobre la infraestructura costera. Mientras continúan las labores de evaluación, los vecinos permanecen en alerta y esperan que las autoridades actúen con rapidez para evitar que la emergencia se convierta en un problema de mayores dimensiones.