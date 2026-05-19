'Cachay' denunciará a sujeto que lo agredió en show y le provocó fractura en su muñeca: "Me ha querido matar"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Cachay' se ha convertido en noticia en las últimas horas luego de haber sufrido una cobarde agresión durante un show en Olmos que lo obligó a ser hospitalizado. De acuerdo a las imágenes que se volvieron viral, el cómico fue violentamente empujado por uno de los asistentes a su espectáculo en un campo deportivo.

'Cachay' lamenta agresión por parte de sujeto en Olmos

El comediante tuvo que ser llevado a un centro de salud para luego confirmarse que se había fracturado la muñeca del brazo derecho producto de la caída. Incluso, el artista señaló que el incidente pudo haber sido peor ya que la forma en que como fue empujado pudo haberle comprometido seriamente la cabeza y columna.

De acuerdo a lo que indicó, 'Cachay' se encontraba haciendo uno de sus típicos números encarnando uno de los temas más icónicos de Juan Gabriel cuando se acercó a este sujeto. El espectador al ver llegar al cómico ambulante y antes que hiciera cualquier ademán, lo empuja con mucha fuerza haciéndolo caer por las gradas.

"Lo que pasa es que estaba haciendo un personaje como hacen todos los comediantes. Es un personaje que coquetea y juega con todo el público (...) yo trato de esquivar el empujón, pero cuando volteo, él me empuja con toda la fuerza de su mano", indicó.

Denunciará a sujeto que lo agredió en show

Seguidamente, José Luis Cachay Ramos indicó que hasta el momento ni su agresor ni nadie de su entorno se acercó a su persona para ver su actual estado de salud. Además de ello, exigió que se hagan cargo de los gastos que viene realizando para atender las lesiones en su brazo que lo obligarán a paralizar sus actividades.

Pero eso no es todo, ya que el humorista señaló que denunciará al sujeto ya que pudo haberle ocasionado un daño mayor del que se dio. A eso se le suma que un teléfono celular terminó dañado por la caída que sufrió la noche del pasado domingo.

"Que se vaya preso ese señor, me ha querido matar. Tiene que pagarme mis gastos. Incluso me ha malogrado un teléfono nuevo. Me ha tirado. Estoy gastando mi plata, es un gasto", añadió.

En resumen, José Luis Cachay Ramos, más conocido como 'Cachay', denunciará a sujeto que lo agredió cobardemente durante show en Olmos.