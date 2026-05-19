Gobierno de Bolivia condena ataques contra la Wiphala durante manifestaciones en La Paz

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La crisis social en Bolivia sumó un nuevo episodio de tensión con la quema de la Wiphala durante las protestas de este lunes 18 de mayo en La Paz. El hecho, difundido en redes sociales, generó indignación tras un acto que mucho tomaron como una grave falta de respeto a un objeto que consideran símbolo patrio.

El Gobierno de Rodrigo Paz no fue indiferente a la situación y reaccionó con un comunicado oficial en el que condenó el ataque y descartó cualquier vínculo institucional con los responsables.

Acto de intolerancia

La Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia emitió el mensaje este martes 19, en el cual calificó la quema de la Wiphala como un acto de intolerancia y violencia política. El texto subrayó que la bandera multicolor es un símbolo patrio reconocido por la Constitución, que representa la identidad, historia y diversidad cultural del país.

"Ninguna diferencia política, social o situacional justifica la violencia ni las ofensas contra nuestros símbolos nacionales".

El Ejecutivo también remarcó que los símbolos deben ser espacios de unión y respeto, nunca de división o destrucción, y pidió al Ministerio Público investigar y sancionar a los responsables.

Comunicado de la Oficina del Presidente pic.twitter.com/pyDoByIYhF — Cancillería de Bolivia 🇧🇴 (@MRE_Bolivia) May 19, 2026

Evo Morales señala a Rodrigo Paz

En paralelo, el expresidente Evo Morales denunció desde la clandestinidad que la quema habría sido ejecutada por "funcionarios y seguidores" del presidente Rodrigo Paz durante esta manifestación en su apoyo.

Morales calificó el hecho como "la mayor expresión de odio y racismo de la derecha", acusando al Gobierno de reprimir a los ciudadanos que salen a marchar contra su gestión. Sus declaraciones avivaron la polémica, aunque el Ejecutivo se apresuró a deslindar cualquier responsabilidad institucional.

En Bolivia rige un Estado neocolonial, neoliberal y racista que odia y reprime a los pueblos indígena originario campesinos.

Los funcionarios y seguidores del presidente Rodrigo Paz, la noche del lunes, pisotearon y quemaron la wiphala, símbolo de los pueblos originarios.

Ese... pic.twitter.com/RPNXzpyVtS — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 19, 2026

El incidente se produjo en medio de una ola de movilizaciones multisectoriales que incluyen bloqueos de carreteras, marchas indígenas y enfrentamientos con mineros y maestros.

Los reclamos van desde mejoras salariales hasta la derogación de leyes agrarias, y algunos sectores ya exigen la renuncia del presidente Paz pese a apenas tener menos de un año en el gobierno. La crisis ha dejado fallecidos por falta de atención médica debido a los bloqueos y mantiene paralizado gran parte del transporte de carga.

La quema de la Wiphala se convierte en un símbolo de la polarización que atraviesa Bolivia. Mientras el Gobierno busca mostrar distancia y condena, Evo Morales y sectores opositores apuntan directamente al oficialismo como responsable. El episodio refleja cómo la crisis social ha escalado hacia un terreno de confrontación, donde incluso los emblemas patrios se convierten en campo de disputa.