Existen miembros del MOVADEF presentes en la vida política, señala Max Anhuamán

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exjefe de la Dircote, Cnel. (r) Max Anhuamán Centeno, advirtió la presencia de personajes políticos vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), brazo político y fachada legal de la organización terrorista Sendero Luminoso, teniendo como base ideológica el "Pensamiento Gonzalo".

En entrevista al programa "Informamos y Opinamos", la exautoridad policial señaló que el diputado y senador electo de Juntos por el Perú, César Tito Rojas e Iber Maraví Olarte, respaldaron a dicho grupo con la firma de los planillones para su inscripción como organización política, lo que podría implicar un peligro para el desarrollo del nuevo Congreso bicameral por las doctrinas que traen consigo.

Autoridades electas son de Juntos por el Perú

Si bien es cierto que el Poder Judicial, a través de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, ordenó en octubre del 2024 la disolución del MOVADEF, así como la clausura y el cierre definitivo de todos sus locales a nivel nacional, esto no ha impedido que sus adeptos continúen ejerciendo la política, estando próximos a iniciar labores parlamentarias por el partido del excandidato presidencial Roberto Sánchez.

"Tito Rojas es uno de ellos, que es un diputado electo, que ha sido elegido del Comité Electoral en Huancayo, debidamente documentado. Iber Maraví, firmó él, firmó su esposa y la mamá de su esposa, y así varios. Alejandro Manay, lo capturamos y probamos que era parte de Sendero Luminoso, del Frente de Defensa de Ayacucho", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el coronel (R) de la Dircote, Max Anhuamán, aseguró que hay miembros del MOVADEF presentes en la vida política como Tito Rojas o Iver Maraví. Ante ello los insta a firmar un documento en el que renuncien al 'Pensamiento... pic.twitter.com/zQF5cAY2fh — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

Sobre este último, es también elegido como diputado electo de Juntos por el Perú, quien en enero de 2023 fue detenido en la Casa del Maestro de Huamanga, durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Según la tesis fiscal, fue acusado de coordinar la toma del aeropuerto de Ayacucho, así como actividades de apología a Abimael Guzmán, junto a Rocío Leandro Melgar, "Camarada Cusi", y Estefany Alanya Chumbes, "Camarada Yazmín". Sin embargo, por falta de evidencias fue puesto en libertad.

Voceros confirmados para las cámaras de senadores y de diputados

El pasado 08 de julio, Juntos por el Perú designó a sus voceros titulares y alternos en el Congreso Bicameral, tras una asamblea general de parlamentarios electos, quienes guardan relación directa con el expresidente Pedro Castillo Terrones.

En ese sentido, la conformación de los voceros para el período anual de sesiones 2026-2027 quedó establecido de la siguiente manera:

Cámara de Senadores : José Castillo Terrones (vocero titular) y Saúl Armacanqui (vocero alterno).

: (vocero titular) y (vocero alterno). Cámara de Diputados: Ernesto Zunini (vocero titular) y Yennifer Paredes (vocera alterna).

Las designaciones fueron previas a conocerse e informe del Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del exmandatario fue "arbitraria", por lo que recomendaron su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

Cabe precisar que, tras llevarse a cabo las elecciones generales 2026, la Cámara de Senadores contará con la presencia de 14 representantes de Juntos por el Perú, mientras que, la Cámara de Diputados tendrá a otros 32. Mientras que, para el Parlamento Andino fueron elegidos como miembro titular y suplente, Percy Fernández Bravo y Jorge Manco Zaconetti, respectivamente.