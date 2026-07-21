Inter Miami dejará descansar a Lionel Messi de forma indeterminada tras el Mundial 2026

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi no tiene una fecha definida para regresar a los entrenamientos del Inter Miami luego de disputar la final del Mundial 2026 con Argentina. El delantero tendrá varios días para descansar junto a sus seres queridos, mientras el club espera su reincorporación sin establecer un plazo obligatorio.

La decisión fue comunicada por Guillermo Hoyos, entrenador del conjunto estadounidense, quien explicó que tanto Messi como Rodrigo De Paul necesitan tiempo después de participar en la competencia internacional. Ambos futbolistas fueron parte de la selección argentina que alcanzó la final del torneo frente a España.

Inter Miami no apurará el regreso de Messi

Según TyC Sports, Guillermo Hoyos señaló que el cuerpo técnico no pretende acelerar la vuelta de los dos jugadores argentinos. El entrenador explicó que la prioridad inmediata es que puedan descansar después de la exigencia del Mundial y pasar tiempo junto a sus familias.

"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", aclaró.

La situación deja a Messi y De Paul fuera de los próximos compromisos del Inter Miami, mientras completan su periodo de descanso. El club retomó su actividad en la MLS después del receso provocado por la celebración del Mundial, aunque todavía espera la reincorporación de sus futbolistas mundialistas.

"Van a estar afuera el tiempo que tengan que estar", declaró.

El DT anunció el descanso de Messi.

La postura del entrenador establece que Messi no tendrá una fecha impuesta para regresar al Inter Miami. El argentino podrá completar el periodo de descanso que considere necesario antes de volver a las actividades del equipo, una medida que también alcanza a Rodrigo De Paul tras la participación de ambos en la Copa del Mundo.

Messi regresó a Rosario tras perder la final

Después de la final del Mundial 2026, Messi regresó a Argentina para pasar unos días junto a su familia. El capitán argentino llegó a Rosario luego del partido ante España, disputado el domingo, en el que la Albiceleste perdió por 1-0 durante el tiempo suplementario.

Ambos jugadores podrán descansar.

El futbolista disputó los 120 minutos de la final del Mundial y fue titular durante la campaña de Argentina en el torneo. Tras la competencia, su regreso al Inter Miami quedó pendiente, mientras el equipo continúa con su calendario correspondiente a la temporada de la MLS.

El próximo periodo de descanso también afecta la participación de Messi en actividades vinculadas al fútbol estadounidense. Su reincorporación dependerá del tiempo que permanezca fuera del equipo, mientras el Inter Miami continúa esperando el regreso de sus principales figuras después del Mundial.