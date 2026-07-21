Tráfico de vacantes: Solicitan prisión preventiva para suplantadores a examen de admisión en Cusco

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según las labores de inteligencia, Mamani Paje, alias 'Ingeniero', habría arribado a la ciudad del Cusco para presuntamente coordinar la suplantación de postulantes en el Examen Ordinario de Admisión 2026-II de la Unsaac.

´´Atrás de todo esto estaba toda una mafia de lima, que captaba estudiantes de uni y santos marcos, los más inteligentes y los trasladaron a cuzco para poder suplantar a otros postulantes que también tendrán la sanción correspondiente´´ (Gral. PNP Virgilio Velásquez)

Así fue el inicio de todo.

Carlos Mamani Paje y Jhon Edwar Rodríguez provenientes de Lima, eran líderes de una banda criminal experta en la falsificación y cobro de cupo para que los postulantes de la universidad San Antonio Abad del Cusco, puedan ingresar.

Se conseguían con previo acuerdo diferentes documentos de identidad falsificados con el afán de asegurar una vacante en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. La policía señala que operaban utilizando artefactos diminutivos y auditivos como auriculares inalámbricos, ellos gestionaban documentos de identidad adulterados con fotografías de las personas sobresalientes haciéndose pasar por los verdaderos postulantes.

Proceso de captura

La policía se reunió con el rector de la universidad para poder trabajar con todo el equipo de inteligencia.

De acuerdo con la investigación policial, los imputados fueron intervenidos durante la madrugada del 18 de julio de 2026 en la avenida La Cultura, tras una persecución a alta velocidad iniciada desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a bordo del automóvil de placa VAO-612, durante el registro personal y vehicular, se les halló en posesión de diez documentos de identidad con signos de falsificación, un kit de audífono espía y tres transmisores/receptores inalámbricos.

El Ministerio Público sustentó el pedido de prisión preventiva al sostener que la eventual condena a imponerse superaría en demasía los cinco años de pena privativa de libertad, sumado a la existencia de un peligro concreto de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, dada la falta de arraigo laboral, familiar y domiciliario acreditado de los procesados.

Cobraban hasta 40 mil Soles

La organización criminal cobraba entre S/ 35,000 y S/ 40,000 por un cupo en Medicina e Ingenierías, y hasta S/ 15,000 para otras carreras. El Ministerio Público sustentó la medida por el alto riesgo de fuga y penas estimadas superiores a los cinco años de cárcel.

En conclusión, la policía de inteligencia sigue en investigaciones dado que se puede tratar de una organización criminal que no solo ejerce en el departamento del Cusco.