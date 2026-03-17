Ministro del Interior asegura que inseguridad no es un tema exclusivo de su sector: "Se frotan la mano para que caiga"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Begoya, fue consultado por Exitosa, sobre los recientes ataques armados contra buses de empresas de transporte público. Al respecto, la autoridad aseguró que la inseguridad ciudadana no es un problema que le competa exclusivamente a su cartera. "No es solo de un ministro", precisó.

Pide brindar estabilidad para combatir inseguridad

Mediante una conferencia de prensa, desde el distrito de San Isidro, el titular del Ministro del Interior (Mininter) fue enfático al señalar que existen algunas personas que estarían esperando su cambio en el cargo; sin embargo, esto solo generaría más inestabilidad en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

En ese sentido, criticó que se pretenda mantener planteamientos y estrategias firmes para enfrentar la inseguridad ciudadana, debido a que al cambiar en reiteradas ocasiones un ministro del Interior, las mencionadas medidas presentarán cambios.

De tal modo, Begazo también demostró su incomodidad al señalar que el velar por la seguridad de la ciudadanía no resulta ser un trabajo exclusivo de su cartera, sino que también se necesita de articular acciones con distintas instituciones.

"Este tema de seguridad ciudadana no es un tema del sector Interior, de una sola persona, de un ministro. Muchos se frotan la mano para que caiga el ministro y que entre otro, tenemos que darle estabilidad a la nación, ¿cómo podemos generar estabilidad en seguridad ciudadana política si cada 15 días quieren cambiar un ministro?"

Sobre el voto de confianza

En torno al voto de confianza, el cual será solicitado por el Gabinete de Denisse Miralles ante el Pleno del Congreso de la República, este miércoles 18 de marzo, el titular del Mininter indicó que desde el Ejecutivo cumplen con su rol de trabajar ante cada problemática que se presente.

Por ello, respetarán la decisión que tomen las distintas bancadas parlamentarias que, en primer lugar escucharán la exposición de la premier Miralles y sus ministros sobre sus planes de Gobierno respecto de las distintas situaciones que aquejan a la ciudadanía.

"Nosotros solamente estamos dedicados a trabajar y eso es una decisión soberana de nuestro Congreso que nosotros respetaremos y acataremos y ese es el mensaje del señor presidente de la República, trabajemos lo más que podamos y así lo estamos haciendo", precisó.

Cabe mencionar que, al ser interrogado sobre los recientes atentados contra el transporte público en el Callao, el ministro Begazo evitó responder y le pasó el micrófono al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

De esta manera, el ministro del Interior, Hugo Begazo, pidió mantener una estabilidad en su sector con la finalidad de que las medidas y estrategias planteadas para combatir la inseguridad tengan resultados.