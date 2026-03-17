Salida de Miralles "se veía venir", asegura excongresista Roel: Gobierno se adelantó ante un posible no voto de confianza

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excongresista de la República, Luis Roel, se pronunció en torno a la renuncia de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, la cual fue presentada este martes 17 de marzo. Al respecto, precisó que el jefe de Estado, José María Balcázar, se habría anticipado ante un posible voto negativo hacia el Gabinete Ministerial.

Bancadas ya habían expresado su negativa

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el exparlamentario precisó que esta decisión era próxima a tomarse, debido a que Miralles fue parte de la gestión de José Jerí, por lo que acusó una "continuidad de las cuotas del poder".

Es así que, las bancadas parlamentarias que ya no "compartían el poder" dentro de muchos ministerios, fueron expresando que no otorgarían el voto de confianza al Gabinete liderado en ese momento por Miralles, el cual iba a solicitar dicha cuestión este miércoles 18 de marzo.

Por ello, al darse cuenta de una negativa de parte de la mayoría del Congreso de la República, el presidente Balcázar habría tomado la decisión de que Miralles de un paso al costado. Según el Oficio N° 000265-2026-DP/SGDP, el mandatario expresó su agradecimiento por la labor que desempeñó como presidenta del Consejo de Ministros.

"Se veía venir puesto que era un Gabinete que era la continuidad de las cuotas del poder de lo que fue el Gabinete del Gobierno de Jerí y ya los que no se encontraban compartiendo el poder dentro de los sectores y los ministerios habían señalado su insatisfacción, su negativa de dar la confianza", dijo a Canal N, este martes 17 de marzo.

Congreso "no está pensando" en la población

Cabe mencionar que, para Roel, el Parlamento está teniendo una actitud cuestionable, debido a que solo estarían pensando en priorizar sus intereses particulares, por lo tanto, la ciudadanía pasaría a ser un segundo plano para los congresistas; ello en el marco de las emergencias que han ocurrido y continúan presentándose en el país, las cuales afectan a la ciudadanía.

"El Congreso solo está pensando en sus intereses particulares, están buscando como se reparten los sectores dentro del Gobierno. Lamentablemente, no solo el tema de la crisis de gas, sino también las lluvias, la crisis de la educación (afecta a la ciudadanía)", precisó el exparlamentario.

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Luis Roel, excongresista: Se veía venir, puesto que era un gabinete de la continuidad de las cuotas de poder de lo que fue la gestión Jerí. Los que no se encontraban compartiendo el poder dentro de los sectores, habían señalado su insatisfacción



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Es así como, la salida de Denisse Miralles viene causando diversas reacciones, debido a que se encontraba a solo un día para que su Gabinete Ministerial solicite el voto de confianza ante el Pleno del Congreso.