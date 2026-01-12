¡Hasta por 8 horas sin AGUA! AQUÍ los distritos que se verán afectados con el corte este 13 de enero

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene cortes programados del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana este martes, 13 de enero. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Por qué será el corte de agua el 13 de enero?

De acuerdo al más reciente reporte de la empresa estatal, la interrupción del servicio será en un horario determinado con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.

En ese marco, Sedapal exhorta a los vecinos a tomar sus precauciones, como el almacenamiento del agua desde ya, para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure el corte. A continuación, las zonas afectadas este martes, ¡toma nota!

Sin agua en Jesús María

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Agru. Villa FAP, Cercado, Urb. Fundo Oyague, Urb. San Felipe. Cuadrante: Av. San Felipe, Av. Gregorio Escobedo, Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Brasil.

Ejecución de empalme. Sector 26.

Corte en Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: Habilitaciones: Las Américas, Emilio Ponce Huanay, Villa Monte Bektu, Florida, Víctor Raúl Haya de La Torre, Los Héroes de José C. Mariátegui, Santa Rosa, Los Andenes, Unión Santa Rosa, Kahuashi, 3 de Mayo, Ampl. 14 de Enero, Cerro Verde, Las Lomas y Sol de Oro. Cuadrante: Ca. S/N, Av. José C. Mariátegui, Psje. Los Ficus, Psje. Unión.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalmes.

Ejecución de empalmes. Sector 308.

La interrupción del servicio de agua potable también se dará en habilitaciones del sector 308 sub-sector 308-03 / RP-8: Emilio Ponce Huanay y P.I. Los Héroes de José C. Mariátegui. Cuadrante: Ca. S/N, Av. José C. Mariátegui, Psje. Los Ficus, Psje. Unión.

Interrupción del servicio en Ate y Carabayllo

En Ate, el corte será desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. del martes, 13 de enero, precisamente en A.H. Huaycán Zona T. Mientras que en el distrito de Carabayllo, el corte del servicio de forma temporal será de la siguiente manera:

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Los Álamos, A.H. Belaúnde y Diez Canseco, A.H. Héroes de la Guerra del Pacífico, A.H. Horizonte, A.H. Indoamérica Rafael B. Diez Canseco, A.H. Progreso II Sector, Comité Vecinal N.º 40, Asoc. Prop. Viv. El Olivar IV y etapa Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Elena. Asoc. Prop. Prog. de Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. 200 Millas, Asoc. Viv. Los Parques del Rey, Asoc. Viv. Los Rosales de Chillón, Asoc. Viv. Santa Catalina, Asoc. Prog. Viv. El Olivar de Carabayllo I, Asoc. Organ. Vecinos Unidos, C.P. Huacoy, P.J. Progreso I, II, III y V Sector. P.V. Ampliación Pacayal, P.V. Urb. El Olivar I de Carabayllo, P.V. San Judas Tadeo, P.V. El Rosedal de Carabayllo, P.V. Los Gorriones, P.V. La Planicie de Carabayllo, P.V. La Planicie I etapa, P.V. María de los Ángeles, P.V. El Pacayal I y II, P.V. Residencial La Florida.

Limpieza de reservorio. Sector 392.

En La Molina

Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa, Urb. Portada del Sol II.

Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa, Urb. Portada del Sol II. Horario de corte: Desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

Así que, ante el corte programado para este martes, 13 de enero, no dudes en juntar agua desde ya para no verte sorprendido por la medida. Hasta el cierre de esta nota, Sedapal reportó que al menos cinco distritos de Lima se verán afectados.