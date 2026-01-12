Roban vivienda en SJL y se llevan laptop con tesis por publicar: Futuro ingeniero perdió años de trabajo académico

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Lurigacho un estudiante universitario perdió sus años de trabajo académico luego que facinerosos ingresaron a robar su vivienda y se llevaron su latop en donde se encontraba su tesis.

Asaltan hogar y se llevan laptop con tesis

El lamentable hecho se registró en una vivienda multifamiliar, ubicada en la avenida 13 de enero, en la que dos hombres y una mujer forcejearon la chapa de una de las puertas para cometer sus fechorías.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, en estas imágenes se observan como estas tres personas cruzan la vía pública y se detienen frente al inmueble, uno de los varones y la fémina aparentan ser pareja y se abrazan, mientras que su otro cómplice se acerca a la puerta principal.

Posteriormente, el grupo ingresó raudamente y se dirigieron a las habitaciones, sobre todo a aquellas que no tenían luz, según el testimonio de la víctima. Allí, durante un promedio de 20 minutos, hurtaron objetos valorizados aproximadamente en 8 mil soles.

Sin embargo, el valor económico pasó a segundo plano en este hecho, debido a que entre lo sustraido se encontraba la laptop que contenía el trabajo de tesis, así como archivos de titulación de un estudiante de ingeniería mecatrónica que hoy ve desperdiciado su esfuerzo durante años en su trabajo académico.

Un inesperado encuentro

En diálgo con Panamericana Noticias, el joven agraviado narró que salió por unos minutos a la calle a realizar una compra, y que a su retorno encontró su habitación totalmente desordenada y revuelta.

En paralelo, en el exterior del domicilio se encontraba parada una mujer, con bolsas en la mano, que emulaba esperar a alguien junto a un mototaxi, ubicado muy cerca a una unidad de patrullaje.

"La laptop es con la que he llevado toda mi carrera de ingenier´ía y estaban todos los archivos, programas, informes, avances, todo relacionado a la tesis. Todo el informe y documentos se habían quedado ahí", sostuvo la víctima.

Cabe resaltar que tras lo sucedido, el joven afectado procedió a sentar la denuncia y lo registrado por las cámaras de videovigilancia se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

