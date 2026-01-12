Manuel O'Diana sobre acusación de Ernesto Álvarez: "Que demuestre qué transportista está metido en actos criminales"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana, exigió al premier Ernesto Álvarez que presente pruebas de que algún transportista esté involucrado en actos criminales.

Indignación por declaraciones de premier

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el líder gremial expresó su indignación tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez tras el anuncio del primer paro de transportistas del Gobierno de José Jerí.

"Al señor premier, yo no me siento agraviado por sus palabras, así como hay malos abogados, malos médicos, malos políticos, malos periodistas, también hay malos transportistas y si usted ha dicho que hay transportistas involucrados en estas bandas criminales, me imagino que tendrá información fidedigna que le ha proporcionado el Ministerio del Interior o la Policía Nacional", expresó.

En ese sentido cuestionó lo dicho por el primer ministro, pues de tratarse de una acusación seria debería denunciarlos formalmente y no dar pie a interpretaciones: "Yo también puedo sospechar que el Gobierno está metido en extorsiones, también está metido en delitos", señaló.

"Sobre la mesa las pruebas señor premier, yo lo respeto mucho (...) y le exijo, le exijo pruebas, le exijo qué demuestre qué dirigente o qué transportista está metido en actos criminales contra nosotros mismos. Yo vengo de tercera generación de dirigentes de transportes y no puedo aceptar estos agravios y estas palabras que dañan más incluso que los atentados", manifestó.

Paro será el 14 de enero

Asimismo, reveló que la decisión de que los diferentes gremios del sector transporte se unan se dio tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, en las que acusaba a lo trabajadores de ser parte de las organizaciones extorsivas.

"Esto ha generado que el señor Héctor Vargas que anunció un paro el día 13 y el señor Ojeda, [que] anunció para el día 15, ayer nos hayamos tenido que reunir de emergencia y hemos acordado cambiar la fecha. Hoy en conferencia de prensa al medio día se va a anunciar la conferencia de prensa", detalló.

El líder transportista aseguró que esta medida de fuerza se va a dar con todas los sectores del transporte público unido, en respuesta a lo dicho por el premier.

"Esto es todos juntos. El día 14, una fecha en común para todos. Esto es en respuesta a las afirmaciones de lo que ha dicho el señor premier. Le agradecemos al señor premier por haber unido al transporte", adelantó.

En ese contexto, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana, exigió al premier Ernesto Álvarez mostrar las pruebas a la acusación realizada contra el sector de transportistas.