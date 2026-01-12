Edmundo González resalta encuentro entre María Corina Machado y el papa León XIV: "Importante para los venezolanos"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el boletín que el Vaticano publica diariamente se informó que María Corina Machado fue recibida en audiencia por el papa León XIV. Dicho encuentro fue destacado por Edmundo González.

Edmundo González destaca encuentro entre Machado y el papa

Este lunes 12 de enero, en las inmediaciones de el Vaticano, el sumo pontífice y la líder opositora venezolana han sostenido un encuentro, así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede. Aunque, como es habitual en este tipo de audiencias de carácter reservado, no se brindó mayores detalles de dicha reunión.

Al respecto, Edmundo González recurrió a sus redes sociales para subrayar esta junta sobre todo porque consideró que es importante para la población venezolana. "Recuerdo bien la última reunión de venezolanos en el Vaticano, después de ella, muchas cosas cambiaron. Este es un mensaje muy importante para los venezolanos", escribió en su cuenta de X.

Cabe mencionar que, el partido político Vente Venezuela, fundado por la flamante Nobel de La Paz, reveló a través de su cuenta oficial de X, que el objetivo de esta congregación es "pedir por la liberación de todos los presos políticos de nuestro país".

Vale recordar que, el papa León XIV, el pasado viernes 9 de enero, exhortó a que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas que estén alejadas de "intereses partidistas".

Este pronunciamiento de Robert Francis Prevost se dio luego que Estados Unidos interviniera en suelo venezolano para lograr la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El Papa León XIV se pronuncia sobre Venezuela

Después de la detención del líder chavista, el Papa se pronunció en dos ocasiones sobre la situación de Venezuela. Tan solo al día siguiente de la intervención norteamericana en Caracas, durante el ángelus, reclamó que se respetase plenamente la soberanía nacional del país.

Al respecto, expresó "con el corazón lleno de preocupación, sigo la evolución de la situación en Venezuela". Además, subrayó "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración".

🇻🇦🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: El papa León XIV afirma que una de las causas de la crisis de Venezuela es el narcotráfico y pide una solución política que respete la voluntad y los DDHH de los venezolanos. pic.twitter.com/puuepedPey — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

La segunda vez que se refirió sobre la realidad que atraviesa el pueblo venezolano, se registró el reciente viernes, en donde volvió a remarcar que se respete la voluntad de los ciudadanos. Además, denunció que parte de la crisis reside en el tráfico de drogas.

