Más del 90% del sector transporte público paga cupo a los extorsionadores, asegura dirigente

12/01/2026

A pesar de los múltiples anuncios del gobierno en cuanto a la lucha contra la criminalidad que se viene librando, los ataques armados contra los buses de transporte público continúan dándose casi a diario. Por ello, importantes gremios de este sector anunciaron que volverán a parar su labores este jueves 14 de enero a modo de protesta contra la inacción del Ejecutivo.

Más del 90 % de transportistas paga extorsión

Para conocer más detalles de esta paralización, Exitosa conversó con el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana. Durante la conversación, el dirigente apunta gran parte de las falencias que comete el gobierno para sus representados y reveló que casi el 100 % de las unidades paga a las bandas criminales para que puedan trabajar sin que sus vidas corran riesgo.

"En estos momentos, más del 90 % del sector transporte paga extorsión. Los que no pagan son algunas pequeñas empresas de 4 o 5 carros que son insignificantes. Entonces a ellos no van a perder el tiempo de extorsionarlos", indicó.

Debería sentar las bases

En otro momento de la charla, O'Diana reconoció que este gobierno de José Jerí tiene poco margen de maniobra ya que se trata de solo un interinato de meses. Pese a ello, el dirigente dejó en claro que se está haciendo poco para frenar la crisis de inseguridad. En esa misma línea, también cuestionó el poco número de policías que se ven en las calles y que está destinado a salvaguardarlos de los criminales.

"Hay que reconocer que este es un gobierno de transición corto, yo sé que no va cambiar el flagelo, pero por lo menos que siente las bases. ¿Hemos visto algún policía más? Este año van a egresar los mismos del año pasado, a parte de los que se han ido de va por cumplimiento de tiempo de servicios, hay más de 3 mil que se han ido de baja por medidas disciplinarias y no son reemplazados", agregó.

Siguiendo con el tema policial, el representante de los transportistas reconoció que los efectivos no cuentan el equipamiento correspondiente para enfrentar a los delincuentes por lo que hizo un llamado de atención a las autoridades.

"No hay patrulleros, no hay equipos de interceptación, no hay computadoras, no hay instalaciones, la policía está mal equipada y no tienen ni chalecos antibalas. Le cargamos toda la responsabilidad a la PNP, pero no le damos las armas ni los elementos para combatir a la delincuencia", finalizó.

