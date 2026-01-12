Transportistas tras extorsiones: "Personas ingresan ARMADAS a los buses para protegerse"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a las constantes ampliaciones del estado de emergencia en Lima y Callao dictadas por el Ejecutivo, los casos de sicariato y ataques armados contra el transporte público continúan golpeando a la capital.

"Si la policía no interviene, seguimos pagando"

El último fin de semana, se han registrado dos ataques extorsivos contra empresas de transporte público en Lima. La alarmante situación ha escalado al punto de que, a modo de protección, algunas personas ingresan armadas a los buses.

Así lo informó a Exitosa el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana, quien afirmó que no les queda de otra que pagar cupo.

"Ocurre hace más de un año. Si la policía no logra detenerlo, no logra intervenir, seguimos pagando. Porque si no pagas el cupo, mañana te matan un chofer, te matan un cobrador o te matan un pasajero", aseguró con indignación.

O'Diana señaló que, hoy en día, algunas empresas de transporte están equipándose con chalecos antibalas. Incluso, mencionó que VIPUSA ha blindado a sus unidades como medida preventiva.

"Y todo el mundo está tomando esa acción, porque, de alguna manera, hay que protegerse. La otra es defenderse con armas. Hay gente que está yendo armada al interior de los vehículos con armas para protegerse en caso de que sean atacados", detalló.

Sin embargo, resaltó que estas medidas de prevención y protección conllevan sobrecostos.

Bus de 'La 50' es atacado con explosivos en SJL

Un nuevo acto delictivo se registró en la noche del 9 de enero, en SJL. De acuerdo a los primeros reportes, un bus de 'La 50' se encontraba en plena ruta y repleto de pasajeros cerca al parque zonal Wiracocha, precisamente en la avenida 13 de enero.

De pronto, el chofer fue interceptado por desconocidos que aprovecharon que el vehículo estaba estacionado unos minutos para cobrar pasajes.

Los facinerosos lanzaron una granada por la ventana del asiento del conductor que terminó rebotando hacia la vía principal, ocasionando que las lunas del bus terminen completamente reventadas por el impacto.

Paro de transportistas este 15 de enero

La Policía ya se encuentra llevando a cabo las investigaciones del caso y, con apoyo de imágenes captadas por las cámaras de seguridad, lograr identificar las identidades de los delincuentes que lanzaron el artefacto explosivo contra el bus de 'La 50'.

Este acontecimiento se da tras el anuncio de que gremios de transportistas confirmaran la realización de un nuevo paro (el primero de este 2026) en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para el próximo jueves 15 de enero tras ser víctimas de ataques extorsivos.