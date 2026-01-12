SMP: Futbolista es detenido en discoteca tras portar arma presuntamente robada a policía

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La noche del domingo 11 de enero se registró un operativo policial en San Martín de Porres (SMP) que terminó con la detención de un futbolista profesional en una discoteca, tras descubrirse que portaba un arma presuntamente robada a un policía. El hecho ha generado sorpresa por la implicancia de un deportista en un caso de este tipo.

Futbolista portaba arma robada de policía

La PNP intervino a cuatro personas fuera de una discoteca en la avenida Perú con Abancay, en SMP, entre ellas David Alonso Díaz Colunga, exjugador de Deportivo Municipal, UTC de Cajamarca y Juan Aurich. El deportista, de 34 años, estaba a punto de subir a un auto con sus acompañantes cuando los agentes procedieron a su detención.

Durante el registro personal, se encontró una pistola Glock, modelo 25, calibre .380, abastecida con nueve cartuchos, dentro de un morral que portaba el futbolista.

Al verificar el arma en el sistema Sidpol, se confirmó que pertenecía a un efectivo policial víctima de un robo agravado ocurrido en marzo de 2024 en Barranca, bajo la modalidad de falso colectivo.

El coronel Sergio Tapia Oviedo, jefe de la Divpol Norte 3, señaló: "Es una pena que un deportista esté involucrado en este tipo de situaciones".

Tapia Oviedo agregó que David Alonso Díaz Colunga registra antecedentes por un arrebato de celular en 2021 en La Victoria. No obstante, el jugador de fútbol negó ser responsable de los hechos que se le imputan.

Díaz Colunga permanece detenido en la comisaría de Barboncito, a la espera de que la investigación determine su responsabilidad en el caso del arma presuntamente robada a un efectivo policial.

Tres personas más vinculadas al caso

Además del futbolista, los agentes intervinieron a tres personas más: Marcial Miguel Caballero (43), Jairo Javier Caballero Domínguez (34) y Mabel Katherin Melgarejo Morales (33). Todos continúan bajo investigación para determinar su posible vínculo con David Alonso Díaz Colunga y el destino del arma hallada.

La Policía detalló que el operativo se activó tras recibir información sobre la presunta tenencia ilegal del arma y que ya contaban con la placa del vehículo en el que se desplazaban los implicados. Los agentes esperan que las investigaciones y las declaraciones de los detenidos permitan esclarecer el caso.

Así, el futbolista David Alonso Díaz Colunga quedó detenido en SMP por portar un arma presuntamente robada a un policía, mientras la Policía Nacional investiga su posible responsabilidad y la de sus acompañantes.