Modelo peruana, que participaba en el Mesoamérica International 2026, abandona concurso tras accidente con pirotecnia

El sueño de brillar en el Mesoamérica International 2026 se vio frenado de golpe para Luciana Martín, quien tras un accidente con pirotecnia el 1 de enero tuvo que poner pausa a su participación. La modelo, hija de la exvedette Anelhí Arias, ahora recibe todo el cariño de su familia y seguidores mientras se recupera.

Modelo peruana sufre accidente con pirotecnia

La joven modelo Luciana Martín, de 17 años y conocida como Miss Teen Petite Perú, vivió un susto de película durante la celebración de Año Nuevo tras un accidente con fuegos artificiales que le afectó la mano izquierda y dejó pequeñas quemaduras en muñecas, rostro y cuerpo.

Tras el accidente, Luciana Martín fue intervenida quirúrgicamente en el hospital Jackson de Miami y se encuentra bajo estrictas indicaciones médicas para su recuperación. En sus redes sociales, la joven comunicó la situación:

"Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente".

A causa del accidente, Luciana Martín confirma su retiro del Mesoamérica International 2026, priorizando su salud y su recuperación: "Con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto".

El emotivo mensaje de su madre, Anelhí Arias

Su madre, Anelhí Arias, compartió un emotivo mensaje a través de Instagram: "Te levantarás como el ave fénix, mi princesa y tus padres estaremos viendo tu despegue nuevamente. Esto es solo una pausa y todo estará bien, mi campeona, mi reina por siempre".

Asimismo, la exvedette describió el impacto de ver a su hija lastimada por los fuegos artificiales: "Estamos (Dayron, ella y su hermanita) destrozados (...) Fue impactante ver a mi hija tras el accidente, me siento muy triste. Tiene fractura en la mano izquierda, la derecha está con heridas".

Finalmente, Anelhí Arias reveló que la operación de Luciana Martín fue un éxito: "Sí, tiene quemaduras en las muñecas de ambas manos, pero superficiales, también algunas esquirlas en el cuerpo y rostro. Lo importante es que mi hija está con vida y salió bien de la operación".

Así, el sueño de participar en el Mesoamérica International 2026 se detuvo momentáneamente para Luciana Martín, quien ahora se concentra en su recuperación tras el accidente con pirotecnia.