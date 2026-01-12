Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero: "Todos vamos a participar"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana, anunció que los gremios de transportistas acatarán un paro en Lima y Callao el próximo miércoles 14 de enero.

Declaración de premier unió gremios

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, O'Diana reveló que la decisión de que los diferentes gremios del sector transporte se unan se dio tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, en las que acusaba a lo trabajadores de ser parte de las organizaciones extorsivas.

"Esto ha generado que el señor Héctor Vargas que anunció un paro el día 13 y el señor Ojeda, [que] anunció para el día 15, ayer nos hayamos tenido que reunir de emergencia y hemos acordado cambiar la fecha. Hoy en conferencia de prensa al medio día se va a anunciar la conferencia de prensa", detalló.

El líder transportista aseguró que esta medida de fuerza se va a dar con todas los sectores del transporte público unido, en respuesta a lo dicho por el premier.

"Esto es todos juntos. El día 14, una fecha en común para todos. Esto es en respuesta a las afirmaciones de lo que ha dicho el señor premier. Le agradecemos al señor premier por haber unido al transporte", adelantó.

Paro es apoyado por la ciudadanía

O'Diana enfatizó que sorprendentemente estos paros de transportes son apoyados por la ciudadanía, pues lamentablemente la extorsión aqueja a diferentes niveles de la sociedad.

"La ciudadanía cambia de posición y la ciudadanía respalda, apoya, porque no solamente es el tema de los transportistas si no a todos los ciudadanos. Todos estamos cansados de estas acciones criminales. Entonces, ahorita gozamos con el respaldo de la ciudadanía por este tema", resaltó.

Como se recuerda, el premier el último viernes 9 de enero, en diálogo con 24 horas, realizó una grave acusación, además de minimizar el paro de transportes convocado.

"Si, evidentemente, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña, solamente las elecciones parlamentarias que empieza, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio. (...) Así como hay malos policías, malos fiscales, también hay malos transportistas, (...) que dan información o integran inclusive a la banda criminal", afirmó.

Es por ello que, O'Diana, sostuvo el premier unió a los gremios de transporte, ante la indignación por sus declaraciones, por lo que decidieron que el paro se dará un solo día, el 14 de enero.