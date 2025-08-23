RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Temblor suscitado esta noche

Sismo remece Lima: Movimiento telúrico de magnitud 3.6 se registró este sábado 23 de agosto

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que acaba de registrarse en la región Lima. En la siguiente nota conozca los detalles respecto al movimiento telúrico suscitado esta noche.

Sismo remece Lima: Movimiento telúrico de magnitud 3.5 se registró este sábado 2 (Foto: Difusión)

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/08/2025

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que acaba de registrarse en la región Lima. Por tal motivo, en la siguiente nota, te brindamos todos los detalles sobre este nuevo movimiento telúrico percibido este sábado 23 de agosto. 

Sismo remece Chilca

De acuerdo con el último reporte del Centro Sismológico Nacional, entidad que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo registrado esta noche se registró a 9 kilómetros al sureste de Chilca, Cañete - Lima.

Cabe indicar que, la magnitud de este movimiento telúrico fue de 3.6 en la escala de Richter. Asimismo, tuvo una profundidad de 58 kilómetros y la registró una intensidad de nivel II - III en la escala de Mercalli.

De esta manera, un nuevo sismo de magnitud 3.6 se registró en nuestro país la noche de este sábado 23 de agosto. el movimiento telúrico tuvo lugar en al sur este de Chilca, en la región Lima. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para salvaguardar su seguridad y la de sus familiares.

Noticia en desarrollo...

