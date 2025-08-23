Sismo remece Lima: Movimiento telúrico de magnitud 3.6 se registró este sábado 23 de agosto

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que acaba de registrarse en la región Lima. Por tal motivo, en la siguiente nota, te brindamos todos los detalles sobre este nuevo movimiento telúrico percibido este sábado 23 de agosto.

Sismo remece Chilca

De acuerdo con el último reporte del Centro Sismológico Nacional, entidad que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo registrado esta noche se registró a 9 kilómetros al sureste de Chilca, Cañete - Lima.

Cabe indicar que, la magnitud de este movimiento telúrico fue de 3.6 en la escala de Richter. Asimismo, tuvo una profundidad de 58 kilómetros y la registró una intensidad de nivel II - III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0558

Fecha y Hora Local: 23/08/2025 21:10:22

Magnitud: 3.6

Profundidad: 58km

Latitud: -12.58

Longitud: -76.70

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 9 km al SE de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 24, 2025

De esta manera, un nuevo sismo de magnitud 3.6 se registró en nuestro país la noche de este sábado 23 de agosto. el movimiento telúrico tuvo lugar en al sur este de Chilca, en la región Lima. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para salvaguardar su seguridad y la de sus familiares.

Noticia en desarrollo...