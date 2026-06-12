SMP: Adolescente de 15 años recibe disparo en enfrentamiento entre barristas y queda grave

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adolescente de 15 años identificado con las iniciales G.R. permanece en estado delicado luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un enfrentamiento entre barristas registrado en los alrededores de las avenidas Pacasmayo y Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres. El menor fue auxiliado de emergencia y trasladado a un centro de salud, donde lucha por recuperarse.

Menor resulta herido tras pelea de barristas

Tras recibir la alerta, agentes de Serenazgo llegaron rápidamente a la zona y encontraron al adolescente acompañado por dos amigos, quienes solicitaron ayuda urgente para salvarle la vida. Debido a la gravedad de la herida, el menor fue trasladado al hospital Negreiros. Según se informó, llegó con signos vitales y quedó internado en el área de Trauma Shock bajo observación médica.

Una comerciante del sector relató los momentos de tensión que vivieron los vecinos durante el enfrentamiento. Además, aseguró que este tipo de incidentes son frecuentes en la zona debido a las constantes disputas entre grupos de barristas.

"Lo han agarrado y le han disparado. Yo escuché varios disparos y en un momento pensé que eran cohetes, pero me dicen que el chico es también un barrista. Los barristas siempre se pelean. Hay grupos que vienen a pelear, y se tiran piedras. Incluso en mi negocio han venido y me han caído piedras. Yo pongo rejas desde las siete para evitar eso", indicó.

🔴🔵 SMP: Menor de edad queda gravemente herido durante enfrentamiento entre barristas.



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Las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso Exitosa registraron el preciso instante en que los integrantes de un grupo comienzan a desafiar a sus rivales. Segundos después, se escuchan disparos provenientes del otro bando. Ante la situación, varios jóvenes corren para ponerse a salvo; sin embargo, el adolescente ya había sido alcanzado por un proyectil y cayó tendido sobre la vía pública.

La Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades en este nuevo episodio de violencia. Mientras tanto, los vecinos exigen mayor presencia policial en la zona, ya que aseguran que los enfrentamientos entre barristas se han vuelto recurrentes y representan un riesgo permanente para la seguridad de los residentes.

De esta manera, este nuevo caso evidencia el peligro que representan los enfrentamientos entre barristas en distintos puntos de Lima. Más allá de las rivalidades deportivas, la violencia termina afectando a jóvenes y vecinos que conviven con estos hechos. La población exige acciones preventivas y mayor presencia policial para evitar nuevas tragedias.