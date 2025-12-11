PNP captura a miembros de banda criminal dedicada al robo de autopartes de vehículos en Miraflores

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a miembros de la banda criminal 'Los Maquineros de San Antonio' dedicados al robo de autopartes de vehículos. Dos sujetos fueron intervenidos en el distrito de Miraflores tras la coordinación con el personal de serenazgo.

Detenidos dedicados al robo de autopartes

Dos miembros de la banda criminal fueron detenidos por personal de la comisaría de San Antonio y personal de la Municipalidad de Miraflores donde se capturó a los sujetos acusados de robar autopartes en diversas zonas de la capital.

Tras la visualización de las cámaras de videovigilancia del distrito, se observó que un vehículo de color negro se estacionó a la altura de la cuadra dos de la calle Ignacio de la Puente con el fin de cometer el crimen.

Según el registro visual, el copiloto descendió del vehículo con la finalidad de sustraer una llanta de repuesto de una camioneta que estaba estacionada. Posteriormente, el piloto bajó del auto para hacer el papel de campana. Ambos sujetos cargaron la pieza automotriz y se la llevaron.

Tras ello, los efectivos policiales ejecutaron el Plan Cerco y se dio con la captura de los sujetos en flagrancia delictiva a la altura de la cuadra 16 de la avenida Alfredo Benavides en Miraflores.

Al momento de la intervención se encontró la llanta al interior del vehículo negro usado por los delincuentes entre otros objetos que usaban para sustraer autopartes.

Detenidos se hacían pasar por policías

De acuerdo a la información policial, los dos delincuentes cuenta con múltiples denuncias policiales por anteriores crímenes.

Uno de los detenidos conocido como 'Ataucuri' tiene denuncias por el delito de hurto agravado en diferentes distritos como Surco, San Borja, Miraflores, La Molina. Además, cuenta por denuncia por estafa debido a que esta persona se hacía pasar por un oficial de policía

El modus operandi de este delincuente se dedicaba a llamar a diferentes personas indicándole que su familiar se encontraba preso por algún delito y solicitaba una suma de dinero para otorgar la supuesta libertad del intervenido. Algunas personas sí realizaron los depósitos bancarios quedando agraviados por el criminal.

Por el delito de hurto agravado los detenidos podrían enfrentar penas entre los tres a seis años por el robo de autopartes de vehículos tras ser atrapados en flagrancia.

