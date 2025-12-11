Marina francesa logra incautar embarcación con más de 2 toneladas de cocaína en el Caribe

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia informó el martes 9 de diciembre que unidades de la Marina Nacional abordaron un barco pesquero sospechoso en aguas internacionales próximas a las Antillas francesas.

Durante la inspección, los agentes localizaron decenas de fardos ocultos en bodegas y compartimentos. El resultado fue contundente: 2,360 kilogramos de cocaína de alta pureza, con un valor estimado en el mercado europeo de entre 150 y 200 millones de euros.

Los tripulantes, cuya nacionalidad aún no ha sido precisada, fueron detenidos y trasladados a Martinica, donde quedaron a disposición de la justicia francesa por el delito de tráfico internacional de estupefacientes. La embarcación, típica de las rutas "go-fast" caribeñas, fue remolcada como prueba.

Con esta incautación, las Fuerzas Armadas en Antillas-Guyana superan las 31 toneladas de droga interceptadas en 2025, cifra récord que duplica los resultados de años anteriores.

Entre las operaciones más relevantes del año figuran las 9 toneladas de enero, las 7 de octubre y las 9,6 de septiembre frente a África Occidental, consolidando a Francia como uno de los países europeos más activos en la lucha contra el narcotráfico marítimo.

Presencia naval y cooperación internacional

Francia mantiene desde hace décadas una presencia naval permanente en el Caribe y Atlántico para proteger sus departamentos de ultramar y cortar las rutas que abastecen al mercado europeo.

Estas acciones se enmarcan en la cooperación con Estados Unidos, Panamá y la MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas-Narcotráfico), que coordina esfuerzos entre países europeos y latinoamericanos.

El refuerzo de patrullas aéreas, el uso de drones y la inteligencia compartida han permitido detectar embarcaciones antes de que alcancen puertos de destino. Además, el desvío de rutas tras el reforzamiento de controles en el Canal de Panamá ha incrementado la presión sobre las Antillas francesas, convirtiéndolas en un punto crítico de interdicción

Impacto regional

Autoridades francesas destacan que cada tonelada incautada evita cientos de millones de euros de ganancia para las redes criminales y protege a las poblaciones locales de Martinica y Guadalupe del impacto del narcotráfico. La estrategia también busca reducir la violencia asociada a estas redes que ha aumentado en el Caribe.

Esta incautación confirma la eficacia de la cooperación internacional y el despliegue naval permanente de Francia en el Caribe.

En un año récord de decomisos, el mensaje es claro: las rutas del narcotráfico se adaptan, pero la respuesta también se intensifica, con operaciones que no solo afectan las finanzas de las redes criminales, sino que también buscan proteger la estabilidad y seguridad de las comunidades caribeñas.