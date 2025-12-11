Golpe al crimen en Santa Anita: PNP captura a 4 sujetos que extorsionaban empresas de transportes

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Santa Anita, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro integrantes de la banda criminal 'Los Remanentes del Clan del Norte' los que se dedicarían a cobrar extorsiones y cuatro homicidios.

Capturan a miembros

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, indicó que la reciente captura forma parte de un operativo policial realizado el pasado 22 de noviembre donde se presentó a la primeros intervenidos de la organización criminal.

En la primera intervención, que fue expuesta por el presidente de la República, José Jerí, se capturaron a siete sujetos y se presentaron evidencias de los intervenidos relacionados al crimen como armas de fuego.

En esta segunda intervención, los efectivos policiales capturaron a tres mujeres implicadas a bordo de un vehículo: una de nacionalidad colombiana y dos de nacionalidad venezolana.

Posteriormente, una cuarta persona fue intervenida en un inmueble en el cual se allanaron dos armas de fuego y una lámina de stickers con lo cual identificaban a los vehículos a los que les cobraban cupo.

En el allanamiento también se intervino droga, explosivos y anotaciones criminales dirigidas hacia las víctimas.

Durante la intervención policial, se realizó una pericia a los teléfonos celulares frente a los intervenidos donde se habrían observado las amenazas y la materialización de diversos delitos, según informó Arriola.

Principales víctimas son transportistas

Tras la indagación policial, se precisó que las principales víctimas de esta organización criminal son empresas de transporte a los cuales exigían un cobro de cupo para dejarlos transitar.

Una de las entidades agraviadas es la empresa de transportes Trans Service Canada S.A., mejor conocida como 505, cuya una de sus unidades fue incendiada. Además, en el distrito de Los Olivos intentaron asesinar a un empresario, sin embargo, salvó de milagro debido a que el vehículo se encontraba blindado.

Los montos que exigían los criminales se encontraban entre los S/10,000 y S/15,000, los cuales eran exigidos de manera mensual a las empresas de transporte formal e informal.

Por lo pronto, la investigación policial determinará si los detenidos cuentan con antecedentes penales, por lo pronto los intervenidos negaron contar con estos. Sin embargo, se presume que parte de los detenidos están involucrados en cuatro homicidios.

