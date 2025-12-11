PJ evaluará el lunes 15 de diciembre pedido para levantar secreto de las comunicaciones de Andrés Hurtado

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial fijó para el próximo lunes 15 de diciembre la audiencia para evaluar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono celular de Andrés Hurtado. El cómico conocido como 'Chibolín' es investigado por el delito de tráfico de influencias agravado, por lo que se quiere conocer la información que contiene su equipo.

A pedido del Ministerio Público

La petición de la Fiscalía tiene el objetivo de recabar la información que contenga el móvil del cómico, detenido preliminarmente desde setiembre del 2024. Entre los detalles que se buscan obtener, están las conversaciones vía SMS, por la plataforma de WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger o las búsquedas que haya hecho en la web.

"Con la finalidad que este Ministerio Público proceda a la extracción y visualización de la información del equipo móvil marca Samsung y el chip de la empresa Claro, incautados al investigado Andrés Avelino Hurtado Grados en el momento de su intervención acontecida el 19 de setiembre del 2024", indica la resolución del PJ.

El pedido también es para ingresar a la información del celular de la otra implicada en el caso, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta. Para analizar el tráfico del historial de ambos dispositivos, se revisarán las fechas, horas, duración de las llamadas entrantes y salientes y mensajes enviados o recibidos.

Se ha pedido a las empresas operadoras del servicio que ofrezcan el nombre completo, DNI y CE de los titulares de las líneas asociadas. Indica que esos datos serán cruciales para determinar de forma precisa la relación entre los investigados con el equipo incautado y el número de la magistrada.

Audiencia será privada

La sesión ha sido convocada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que decidió que sea privada debido a la sensibilidad de la información.

