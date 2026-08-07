Junín se remece con nuevo SISMO de magnitud 4.4: Conoce los detalles del temblor ocurrido HOY, 7 de agosto

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este viernes 7 de agosto, un sismo de magnitud 4.4 volvió a sacudir la provincia de Chupaca, remeciendo nuevamente la provincia ubicada en Junín, desde el movimiento principal del 18 de julio.

Nuevo sismo en Chupaca mantiene alerta a la población

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento ocurrió a las 6:11 p. m., tuvo una profundidad de 11 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales.

Este nuevo temblor forma parte de la secuencia sísmica que mantiene en alerta a la población de Chupaca y sus distritos, donde especialistas continúan monitoreando el comportamiento del terreno tras el fuerte movimiento que afectó severamente la zona desde el 18 de julio

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0534

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,18:11:18

Magnitud: 4.4

Profundidad: 11 km

Latitud: -12.22

Longitud: -75.34

Intensidad: III-IV Chupaca

Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/7wnX46dwcf — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

Sismo de magnitud 5.1 el 18 de julio

Este último sismo se suma a una serie de movimientos telúricos que no han cesado en la zona luego del violento temblor que se registró el pasado sábado 18 de julio en Chupaca que dejó 5 fallecidos, 21 heridos y más de 724 viviendas destruidas o inhabitables (principalmente en Pumpunya y Chongos Bajo).

Dicho movimiento fue percibido con gran intensidad en diversas provincias de Junín y provocó el colapso de viviendas de adobe, daños en infraestructura pública y cortes del servicio eléctrico. Esta situación generó que hayan cientos de damnificados que se quedaron en la calle por el derrumbe de sus casas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0468

Fecha y Hora Local: 18/07/2026,21:24:34

Magnitud: 5.1

Profundidad: 24 km

Latitud: -12.12

Longitud: -75.28

Intensidad: IV-V Chupaca

Referencia: 7 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/khnZfdehit — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026

¿Qué hacer ante la presencia de un sismo?

La reciente publicación reportada en Junín se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional.

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Tener lista la mochila de emergencia, con elementos de primera necesidad como, agua, alimentos no perecibles, mantas, medicamentos, entre otros es de vital importancia para estar preparados ante un desastre de este tipo que puede provocar perder acceso a nuestra vivienda.

Finalmente, es fundamental conocer todos los detalles del reportados por el IGP en Junín ya que permite estar alertas ante un nuevo sismo que se registre de igual o mayor magnitud.