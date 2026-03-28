SISMO sacudió Perú HOY, 28 de marzo: Magnitud del ÚLTIMO movimiento telúrico sentido este sábado

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Un nuevo sismo se sintió este sábado 28 de marzo: Conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles del último movimiento telúrico registrado esta mañana, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

De acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) de IGP el temblor se sintió este sábado a las 8:18 a.m. con una magnitud de 4.0 y se registró a 44 kilómetros al sur de Camaná, en Arequipa.

La entidade adscrita al Ministerio del Ambiente mantiene un constante monitoreo de las actividades sísmicas que se dan en el territorio nacional y en el marco de esa acción precisó que el último movimiento telúrico de hoy en la 'Ciudad Blanca' tuvo una profundidad de 32 kilómetros, con una latitud de -17.01 y longitud -72.81 grados en la escala de Mercalli Modificada.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportan daños materiales ni víctimas por el "remezón". Sin embargo, exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma ante un temblor de similar magnitud o de un evento de mayor intensidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0173

Fecha y Hora Local: 28/03/2026 08:18:49

Magnitud: 4.0

Profundidad: 32km

Latitud: -17.01

Longitud: -72.81

Referencia: 44 km al S de Camaná, Camaná - Arequipahttps://t.co/qlwHZBSzN1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 28, 2026

Epicentro del último sismo sentido en Arequipa

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó, a través de sus redes sociales, que movimiento telúrico de magnitud 4.0 tuvo su punto exacto en el mar.

En ese marco, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, informó que el sismo no generó una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Se recomienda tener siempre lista la mochila de emergencia, epasar con tu familia el plan familiar de emergencia para organizarse y responder ante desastre; además de ubicar las zonas seguras internas y seguir las indicaciones de los encargados de seguridad o del lugar en el preciso momento de un sismo en el país.

Detalles del sismo de 4.0 en Arequipa.

Otro sismo sentido este 28 de marzo en Perú

El Instituto Geofísico del Perú recuerda a la ciudadanía que el Perú se ubica en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial. Es por ello que en el país se registran constantes sismos como el sentido horas previas al de Arequipa.

De acuerdo al IGP, otro temblor se dio a las 2:30 a.m. de este sábado con una magnitud de 4.0 a 21 kilómetros al noroeste de Jaén, en Cajamarca, con una profundidad de 22 kilómetros y nivel de intensidad II-III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0172

Fecha y Hora Local: 28/03/2026 02:30:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 22km

Latitud: -5.56

Longitud: -78.93

Intensidad: II-III Jaén

Referencia: 21 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/KlMa8Ap8r4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 28, 2026

Es así como el IGP reportó hoy, sábado 28 de marzo, que dos movimientos telúricos sacudieron en lo que va esta mañana en las regiones de Arequipa y Cajamarca. Conocer los detalles de esos sismos permiten a la ciudadanía tomar la importancia de participar en los simulacros a nivel nacional para saber cómo actuar ante un temblor.