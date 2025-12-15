SJL: Policía captura a presunto sicario acusado de asesinar a extranjero en la estación Bayóvar

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Desde San Juan de Lurigancho, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, dio detalles sobre la captura de un presunto sicario, acusado de asesinar a un extranjero muy cerca de la estación Bayóvar.

Policía captura a presunto sicario en SJL

La noche del domingo 14 de diciembre estuvo marcada por un nuevo hecho violento en San Juan de Lurigancho.

🔴🔵Un crimen ocurrido en la estación Bayóvar, donde murió un extranjero, terminó con una rápida intervención policial. En SJL, la Policía logró capturar al presunto sicario.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/gJ35eb1YlW — Exitosa Noticias (@exitosape) December 15, 2025

Muy cerca de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena vía pública. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar intentando perderse entre las calles del distrito.

Horas después, la Policía Nacional logró capturar al presunto autor del crimen, también de nacionalidad venezolana, identificado como John Enrique Rojas Rivera.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, explicó cómo se dieron los hechos y qué es lo que se maneja hasta el momento sobre este caso que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

"Se activa el plan cerco, en el que participan miembros de la Policía y del serenazgo municipal. Se pudo ubicar, reducir y finalmente capturar a esta persona", informó Arriola.

Durante la intervención, la Policía también incautó el arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen, así como el vehículo que habría servido para cometer el ataque, ambos encontrados a pocos metros del lugar.

"Asimismo, a cinco metros se incautó el arma de fuego y el vehículo utilizado para la comisión de este delito", añadió Óscar Arriola.

La captura y la versión del detenido

Tras su detención, el sujeto habría señalado de manera preliminar que el ataque se habría dado como una venganza por un hecho ocurrido hace aproximadamente diez años en Venezuela, en el que —según su versión— la víctima habría estado involucrada en un delito.

El general Óscar Arriola fue claro al señalar que esta versión no puede tomarse como definitiva y que debe ser corroborada con las investigaciones correspondientes.

La pareja sentimental del fallecido dio una versión distinta, señalando que el crimen no tendría relación con una venganza, sino con un presunto préstamo.

Ante ello, Óscar Arriola indicó que esta posibilidad también será evaluada, revisando documentos, comunicaciones y cualquier otro elemento que permita confirmar o descartar esa versión.

Incluso, se dejó abierta la posibilidad de que, de comprobarse la participación de terceros, el caso podría tratarse de un presunto sicariato. Para ello, las autoridades deberán determinar quién sería el autor intelectual y quién habría ejecutado el ataque.

Por ahora, la captura del presunto sicario marca un avance clave para la Policía, mientras continúan las investigaciones por el asesinato del extranjero cerca de la estación Bayóvar.