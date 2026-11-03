Futbolista Jesús de Miguel fallece a los 30 años tras sufrir un fuerte choque con el arquero rival

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol español atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció a los 30 años luego de sufrir un paro cardíaco durante un encuentro frente al Andorra por LaLiga 2. La noticia generó conmoción entre sus compañeros, familiares y aficionados.

La trágica muerte de Jesús de Miguel

El trágico episodio ocurrió el lunes, cuando el futbolista disputaba una pelota dividida con el guardameta Jesús Owono, cerca del final del compromiso. Producto de la colisión, De Miguel sufrió una grave emergencia cardíaca que obligó al árbitro a detener el encuentro y solicitar la intervención inmediata de los servicios sanitarios.

Ante la gravedad de su estado, los profesionales médicos lo atendieron sobre el terreno de juego y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el club confirmó su fallecimiento el martes 3 de noviembre, a las 8:00 de la mañana.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad , en estos terribles momentos", expresó el club en redes sociales.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP Lee también El duro mensaje de Carlos Zambrano tras el cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos November 3, 2026

La noticia golpeó especialmente al CD Tenerife, institución a la que había llegado durante la temporada anterior y donde se convirtió en una pieza importante para conseguir el regreso a la segunda categoría del fútbol español. Su partida también provocó numerosas muestras de solidaridad de clubes como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla.

Equipos se solidarizan

En señal de duelo, algunos equipos guardaron un minuto de silencio antes de sus entrenamientos, mientras que el Espanyol decidió aplazar la presentación de su nuevo entrenador, Eder Sarabia. Asimismo, la Real Federación Española de Fútbol suspendió las actividades de la Copa del Rey y la Copa de la Reina programadas para ese martes.

Es así que, Jesús De Miguel inició su formación en Leganés y posteriormente defendió las camisetas de Fuenlabrada, Unionistas de Salamanca y Castellón. Su fallecimiento deja un profundo vacío en el fútbol español y recuerda la fragilidad de la vida incluso en escenarios deportivos. Mientras tanto, su familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto a su privacidad.