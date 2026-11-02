Examen de ascenso docente 2026: conoce el horario de ingreso, qué llevar y cuándo salen los resultados

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de docentes rendirán este domingo de noviembre el examen de ascenso 2026, organizado por el Ministerio de Educación (Minedu). Los aspirantes deberán acudir a sus respectivas sedes dentro del horario establecido y cumplir las indicaciones para participar de la evaluación nacional.

Examen de ascenso docente 2026: horario de ingreso y requisitos para rendir la prueba

Según el Minedu, el ingreso será de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. y solo podrán acceder los docentes inscritos. Los postulantes deberán presentar su DNI o carné de extranjería. Además, no estará permitido el ingreso de acompañantes ni menores de edad.

Los participantes podrán dejar en resguardo sus celulares, cuadernos, hojas, carteras, maletines, mochilas y bolsas antes del control de identidad. Asimismo, deberán consultar la dirección de su sede, cuya información fue actualizada el 26 de octubre en la página oficial de Evaluación Docente.

La Prueba Nacional tendrá 60 preguntas y durará tres horas. Cada respuesta correcta otorgará 1,5 puntos, hasta alcanzar un máximo de 90. Los docentes deberán marcar sus respuestas en la ficha correspondiente, ya que las anotaciones realizadas en el cuadernillo no serán contabilizadas.

Al ingresar, deberán identificarse, dirigirse al aula asignada y verificar sus datos personales en los materiales de evaluación. Al terminar, entregarán la ficha al aplicador y podrán retirar el cuadernillo siguiendo sus indicaciones. El Minedu recomienda organizar el traslado con anticipación.

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¿Cuándo publicarán los resultados del examen de ascenso docente 2026?

El cronograma establece que los resultados preliminares de la Prueba Nacional se publicarán el 19 de noviembre. Posteriormente, los profesores podrán presentar reclamos sobre sus puntajes entre el 20 y el 26 de noviembre, mediante el aplicativo habilitado por el Ministerio de Educación.

La resolución de los reclamos se realizará hasta el 3 de diciembre, mientras que la publicación de los resultados finales está programada para el 4 de diciembre de 2026. Los docentes que alcancen el puntaje requerido podrán continuar con la siguiente etapa del concurso público.

La etapa descentralizada contempla la verificación de requisitos, la revisión de la trayectoria profesional y la evaluación correspondiente a cargo de los comités. Los resultados preliminares de esta fase se publicarán el 26 de enero del 2027 y los definitivos estarán disponibles el 12 de febrero.

Finalmente, los docentes que obtengan una vacante accederán a la nueva escala magisterial desde el 1 de marzo del próximo año. Por ello, los postulantes al examen de ascenso docente 2026 deberán considerar las fechas del cronograma, verificar sus locales y cumplir el horario de ingreso establecido.