50 % de los 100 mil internos que hay en el país no cuenta con sentencia, señala Delia Muñoz

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, reveló que la fecha hay más de 100 mil internos en la cárceles de los cuales la mitad no tiene sentencia. En ese sentido, recordó que el Tribunal Constitucional le dio como plazo al Ejecutivo para que resuelva el problema del hacinamiento hasta el 2030.

Objetivo constitucional es la resocialización

La abogada señaló que en los últimos años no se han dado casos de grandes fugas debido a que los cabecillas están tranquilos manejando sus organizaciones desde las cárceles. Relacionado con el hacinamiento, señaló que una cifra considerable vive en estos establecimientos, pero sin haber sido condenados.

"Aparte del problema de la corrupción, tenemos uno de fondo de derechos fundamentales. Han tenido un problema especial de liberación de personas, pero tenemos a las cárceles más o menos con 100 mil personas, de las cuales, casi la mitad, están sin sentencia, hay responsabilidades compartidas", sostuvo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, reveló que la fecha hay más de 100 000 internos en la cárceles de los cuales la mitad no tiene sentencia. En ese sentido, recordó que el TC le dio como plazo al Ejecutivo para que resuelva el problema del hacinamiento hasta el 2030. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 3, 2026

Frente al problema que hay en el interior de los penales, desde donde se ordenan secuestros, extorsiones y otros delitos, corrupción en el mismo INPE o la posibilidad de comunicarse con el exterior, señaló que es un primer paso el construir una cárcel para que se ubiquen a los presos que requieran mayor vigilancia y tenerlos aislados.

"Están empezando con los primeros pasos, la decisión de construir un nuevo penal para albergar a presos de máxima seguridad. Hubo incitaciones hasta de seis penales hace varios años, pero en los últimos tiempos no se han construido, incluso donde el Ejecutivo se presenta al TC para presentar su posición de prórroga", indicó.

Gobierno propuso hangares contra hacinamiento

En el mes de setiembre el Ejecutivo planteó la posibilidad de que los reos menores puedan ser internados en hangares militares, lo que aliviaría el problema del hacinamiento penitenciario. La propuesta sería temporal, mientras se implementaban soluciones más efectivas contra este problema.

Los espacios contarían con condiciones necesarias para garantizar la seguridad, control y servicios básicos de los internos durante su permanencia. El mismo premier Luis Galarreta señaló previamente que esto descongestionaría las cárceles y también se barajó la posibilidad de que algunos presos realicen determinadas labores.

De acuerdo con la exministra de Justicia, Delia Muñoz, en el Perú la mitad de los 100 mil personas en las cárceles no cuenta con una sentencia firme. En ese contexto, precisó que el Ejecutivo tiene hasta 2030 para acabar con el problema del hacinamiento, por el plazo que le otorgó el Tribunal Constitucional.