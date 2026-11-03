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Cercado de Lima: reciclador es asesinado a puñaladas tras presunta pelea con sus compañeros de trabajo por dinero

Un reciclador de 38 años fue asesinado a puñaladas en el Cercado de Lima. Su madre sospecha de sus compañeros de trabajo, con quienes habría discutido por dinero.

Reciclador es hallado sin vida en Cercado de Lima
Reciclador es hallado sin vida en Cercado de Lima (Exitosa)

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 03/11/2026

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Un reciclador fue hallado sin vida tras ser asesinado de múltiples puñaladas en los exteriores del mercado Jorge Chávez, ubicado en la avenida 28 de Julio, en el límite del Cercado de Lima con La Victoria. Las primeras versiones apuntan a que el crimen habría ocurrido luego de una discusión con sus propios compañeros de trabajo por la repartición del dinero obtenido de la venta de materiales reciclados.

Presunto crimen por dinero

La víctima fue identificada como Cristian Tananda, de 38 años, conocido en la zona como 'el charapa'. El hombre era padre de cinco hijos, dos de ellos menores de edad, y se dedicaba a comprar electrodomésticos usados o malogrados para desarmarlos y comercializar los metales que recuperaba, principalmente cobre y aluminio.

De acuerdo con las primeras versiones, el asesinato se habría originado por un desacuerdo económico entre Cristian y otros recicladores con quienes trabajaba. Según relató su madre, los involucrados no habrían llegado a un acuerdo sobre cómo distribuir las ganancias obtenidas por la venta de los materiales, situación que habría desencadenado una violenta confrontación.

La progenitora contó que fueron otros trabajadores de la zona quienes encontraron el cuerpo de su hijo tendido sobre la vereda y acudieron a comunicarle lo sucedido. Además, manifestó sus sospechas sobre los compañeros del fallecido, debido a que conocían las circunstancias en las que se habría producido la discusión.

"Los chamos que trabajan con mi hijo me dijeron que mi hijo estaba muerto y yo pensé que era una broma si recién se iba de acá. Lo habían encontrado volteado y se han ido a avisarme. Para mí que sus compañeros de trabajo lo asesinado por repartición de dinero. Estaban vendiendo cobre y aluminio y habían ganado 100 soles, que es una miseria", expresó la madre del fallecido a Exitosa.

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Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena y quedaron a la espera de los peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, una cámara de seguridad de la Municipalidad, ubicada a pocos metros del lugar, podría aportar imágenes clave para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio.

Es así que, el asesinato del reciclador ha generado preocupación entre los trabajadores de la zona, especialmente por las circunstancias en las que habría ocurrido el crimen. Aunque las sospechas apuntan a sus compañeros de labores, serán las investigaciones policiales y las imágenes de seguridad las que permitan esclarecer el móvil e identificar a los responsables.

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