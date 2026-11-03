Sismo de magnitud 5.6 remece Colombia durante esta madrugada: se han registrado hasta cinco réplicas

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud 5.6 en la escalaa de Richter remeció Colombia durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC). Después del fenómeno natural se registraron al menos cinco réplicas.

Temblor de 5.6 grados sacude Colombia esta madrugada

El movimiento telúrico se produjo a las 4:13 a.m. (hora de Colombia) con epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín difundido por el SGC. Cabe señalar que en un inicio la magnitud era de 5.3, pero la entidad la elevó a 5.6.

El temblor se sintió con fuerza en el centro del país, incluida la capital Bogotá, donde las alarmas de sísmicas de varios edificios se activaron y muchas personas tuvieron que salir de sus domicilios en medio de la madrugada.

La primera réplica llegó apenas tres minutos después del sismo principal, y la más fuerte, de magnitud 3,5, se suscitó a las 4:27 a.m. Todas fueron catalogadas como superficiales, es decir, presentaron una profundidad inferior a 30 kilómetros.

Vale señalar que las réplicas de menor magnitud, por debajo de 3, suelen pasar desapercibidas para la mayoría de la población. Aún así pueden ser percibidas por personas que se encuentran cerca del epicentro.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/FE6Up6lG26 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 3, 2026

Temor tras el fuerte terremoto que se produjo en agosto

Este nuevo sismo reavivó la preocupación en los ciudadanos colombianos. Y es que hace casi tres meses, precisamente el pasado lunes, 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en José del Palmar, Chocó, que terminó sacudiendo gran parte del país.

Ciudades como Cali y Pereira fueron de las más afectadas, con edificios colapsados y estructuras que pese a que ha pasado varias semanas aún no se recuperan. De acuerdo al balance oficial consolidado en octubre, este hecho trágico provocó el fallecimiento de 335 personas, 103 desaparecidas, 4516 heridas y cerca de 500 mil personas resultaron afectadas.

Actividad sísmica en Tolima recientemente

Es importante mencionar que el sur de Tolima ha registrado una secuencia sísmica desde semanas atrás. De acuerdo a un informe del Servicio Sismológico Colombiano el pasado 1 de octubre, entre el 20 y 30 de septiembre hubo más de 1 100 sismos de magnitud superior en 2.0 con epicentro en Chaparral.

Además, el 30 de octubre, el organismo reportó en dicha zona un sismo de magnitud 4.0, el cual fue percibido en 44 municipios de 12 departamentos, según 281 reportes ciudadanos recopilados por el SGC.

En conclusión, la madrugada de este martes, 3 de noviembre, Colombia registró un movimiento telúrico de magnitud