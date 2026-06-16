Sociedad Nacional de Industrias entrega Medalla al Mérito a Jorge Rodríguez Rodríguez, fundador del Grupo Gloria

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) distinguió a Jorge Rodríguez Rodríguez, fundador del Grupo Gloria -conglomerado que agrupa a empresas como Gloria, Cemento Yura, Trupal y Casa Grande- con la Medalla al Mérito Industrial, máximo reconocimiento que otorga la institución a quienes han contribuido de manera sobresaliente al fortalecimiento de la industria nacional.

El importante galardón fue entregado durante la ceremonia realizada en el marco del Día de la Industria y el 130° aniversario de la SNI, en reconocimiento al liderazgo, visión empresarial y el compromiso de Rodríguez Rodríguez con el desarrollo industrial del país a lo largo de décadas.

Dicha distinción es un justo reconocimiento a una vida dedicada a construir industria en el Perú, a crear empleo y a apostar por el desarrollo del país. Es importante mencionar que, la celebración fue, además, un espacio de reflexión sobre el rol del sector industrial como motor del desarrollo nacional.