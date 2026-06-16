RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Reconocimiento a su legado

Sociedad Nacional de Industrias entrega Medalla al Mérito a Jorge Rodríguez Rodríguez, fundador del Grupo Gloria

El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia realizada en el marco del Día de la Industria y el 130° aniversario del gremio industrial peruano.

SNI distingue a Jorge Rodríguez Rodríguez.
SNI distingue a Jorge Rodríguez Rodríguez. Difusión

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/06/2026

Síguenos en Google News Google News

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) distinguió a Jorge Rodríguez Rodríguez, fundador del Grupo Gloria -conglomerado que agrupa a empresas como Gloria, Cemento Yura, Trupal y Casa Grande- con la Medalla al Mérito Industrial, máximo reconocimiento que otorga la institución a quienes han contribuido de manera sobresaliente al fortalecimiento de la industria nacional

El importante galardón fue entregado durante la ceremonia realizada en el marco del Día de la Industria y el 130° aniversario de la SNI, en reconocimiento al liderazgo, visión empresarial y el compromiso de Rodríguez Rodríguez con el desarrollo industrial del país a lo largo de décadas. 

Dicha distinción es un justo reconocimiento a una vida dedicada a construir industria en el Perú, a crear empleo y a apostar por el desarrollo del país. Es importante mencionar que, la celebración fue, además, un espacio de reflexión sobre el rol del sector industrial como motor del desarrollo nacional.

Temas relacionados Día de la Industria Grupo Gloria Jorge Rodríguez Rodríguez Medalla al Mérito Sociedad Nacional de Industrias

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias