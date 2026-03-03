Comerciante avícola denuncia ataque a balazos contra su local: Extorsionadores exigen pago de S/ 30 mil

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una negociante avícola denunció un ataque a balazos por parte de extorsionadores contra su negocio ubicado en el mercado Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo. Según precisó, no se siente protegida por las autoridades pese a haber presentado una denuncia formal.

Víctima hace llamado a las autoridades

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, la comerciante no dudó en expresar su indignación debido a los constantes casos de criminalidad y delincuencia en la zona, situación que genera preocupación no solo en ella, sino en todos sus compañeros.

"Trabajo con mucho miedo porque con todo lo que está pasando, ¿quién no va a tener miedo? (...) Las autoridades no hacen nada, yo he ido a poner mi denuncia como todo ciudadano y no hacen nada, me ponen excusas y yo como quedo", dijo a Exitosa.

En tal sentido, la fémina aseguró haber presentado una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP) por las constantes amenazas que recibe por parte de extorsionadores que le exigen una fuerte suma de dinero para no atentar contra ella o su familia; sin embargo, no estaría obteniendo respuesta alguna.

Según indicó la negociante, desde el año pasado viene recibiendo llamadas de números desconocidos, las cuales ignoraba, hasta que los extorsionadores cometieron este ataque. Cabe mencionar que, esta situación no sería la única debido a que demás comerciantes también serían víctimas de amenazas.

Ataque quedó grabado

El ataque contra su local quedó registrado en video por las cámaras de vigilancia de la zona, las cuales captaron el preciso momento en que un sujeto vestido completamente de negro con capucha y zapatillas blancas caminaba por la zona con su celular en mano.

De pronto se detiene y parece estar esperando una confirmación para realizar el ataque porque tarda unos minutos. Al identificar su objetivo, procede a disparar en reiteradas ocasiones contra el negocio. Luego de ello, corrió con rumbo desconocido.

Tras el hecho, la comerciante recibió mensajes de parte de un número desconocido, el cual se identificó como integrante de la banda criminal 'Los Injertos del Sur'. Es así que, le exigieron un monto de S/ 50 mil soles para "llegar a un acuerdo".

En conclusión, una comerciante avícola hizo un llamado hacia la Policía Nacional para que hagan caso a la denuncia que ha presentado debido a las amenazas que recibe por parte de extorsionadores. "No me siento protegida", precisó.