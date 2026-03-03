Arequipa: Choque frontal entre camioneta y auto deja un fallecido en la vía a Cerro Verde

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un choque frontal entre una camioneta y un automóvil en la vía a Cerro Verde cobró la vida de una persona a la altura del kilómetro 8+700. Una persona resultó gravemente herida y fue derivado de emergencia hacia una clínica en la ciudad de Arequipa.

Choque frontal terminó con la vida de un conductor

Un intempestivo accidente vehicular ocurrió la tarde de este martes 3 de marzo en la carretera en la vía a Cerro Verde en el departamento de Arequipa.

El choque frontal entre dos vehículos cobró la vida de una persona a la altura del kilómetro 8+700. Según la información que brindó la policía de carreteras, los dos autos involucrados son un Kia Picanto de placa B7L-312 ingresaba hacia la Ciudad Blanca cuando en la curva terminó por impactar contra una camioneta marca Ford de placa V7R-816.

La camioneta de color negro era conducida por César Valdivia Chacón de 40 años quien resultó gravemente herido y tuvo que ser derivado de emergencia hacia la clínica Auna en la ciudad.

Por el otro lado, se reportó el lamentable deceso del conductor del vehículo Kia en el lugar del accidente. Hacia la zona llegaron los efectivos de carretera y del Ministerio Público.

Además, personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAD) de la Policía Nacional llegaron hacia el lugar para iniciar con las diligencias correspondientes a ley.

Se presume que el automóvil habría invadido el carril contrario lo que habría generado este choque frontal, sin embargo, esta hipótesis manejada aún se encuentra en verificación.

Otro accidente en Cerro Verde

La vía a Cerro Verde ha sido el escenario de otros accidentes de tránsito en tan solo los dos primeros meses del presente año. Ante ello, surge la preocupación de transitar por la zona.

Así, el pasado 5 de febrero el choque entre dos vehículos dejó a cuatro personas heridas, entre los cuales se encontraron un padre de familia y su hijo.

Según información preliminar, el conductor del camión impactó contra los dos vehículos, luego salió de la vía y terminó chocando con las rocas al lado de la vía. La parte delantera del automóvil de color negro terminó completamente destrozada y el conductor no pudo salir por sus propios medios. Los heridos fueron trasladados de emergencia hacia una clínica para determinar los daños físicos tras el impacto.

