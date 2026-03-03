Terror en el Callao: Un adulto y dos adolescentes fueron acribillados mientras jugaban carnavales en Atahualpa

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El primer domingo de marzo se tiñó de sangre en el Callao luego de que sujetos armados desataran el caos en la zona conocida como Atahualpa. Según testigos, dos criminales bajaron de un auto y sin reparo alguno dispararon contra un adulto y dos menores de edad quitándoles la vida casi en el acto.

Carnavales se tiñeron de sangre en el Callao

Todo transcurría con total normalidad el pasado 1 de marzo en el cruce de los jirones García Calderón con Atahualpa donde un grupo de personas despedía los carnavales a todo dar. Baldes de agua, pintura y talco complementaban la diversión entre en estos ciudadanos que nunca se imaginaron lo que ocurriría luego.

Cerca de las 8 de la noche, los juegos se habían detenido y en ese momento hizo su aparición un auto del cual bajaron dos sujetos armados. Sin reparo alguno y sin considerar que habían decenas de personas, estos sujetos abrieron fuego directamente contra un adulto y dos menores de edad que eran parte de estas celebraciones.

Incluso, testigos indicaron que se escucharon más de 20 disparos, además se alcanzó a ver que uno de los sicarios grabó el hecho con un teléfono celular. Tras el ataque, los criminales abordaron el mismo vehículo y emprendieron huida con rumbo desconocido.

El pasado domingo 1 de marzo, tres personas perdieron la vida presuntamente a manos de sicarios. Las cámaras de seguridad captaron el momento del crimen, lo que permitirá identificar a los responsables.



Vecinos auxiliaron a los adolescentes e incluso lograron llevarlos al Hospital Daniel Alcides Carrión donde los médicos no pudieron hacer nada y solo certificaron su muerte. Mientras que el cuerpo de Luis Arturo Eyzaguirre Chávez quedó tendido en el pavimento ya sin signos de vida.

Sería un ajuste de cuentas

De inmediato, peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú y otros efectivos se hicieron presentes en el lugar para acordonar la zona e iniciar con las pesquisas de rigor. Estos encontraron un total de 22 casquillos de bala lo cual confirma la violencia del atentado.

Además, uno de los adolescentes fallecidos de iniciales J. E. A. P, sería conocido en el mundo del hampa como 'Balita' quien ya cuenta con un amplio prontuario criminal a pesar de no llegar a la mayoría de edad.

Su presencia entre los fallecidos refuerza la primera hipótesis de que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas que operan en esa zona del primer puerto.

En resumen, sicarios acribillaron sin piedad a un adulto y dos menores de edad en la zona conocida como Atahualpa mientras jugaban carnavales en el Callao.