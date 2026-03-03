Nicolás Maduro recibiría pena de muerte o cadena perpetua: Piden investigar a exdictador por nuevos delitos

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Han pasado exactamente dos meses desde que Nicolás Maduro fue capturado por un equipo militar de Estados Unidos en su residencia en Caracas. Luego de ello, el exdictador fue llevado a una prisión en Nueva York donde actualmente se encuentra recluido a la espera de un juicio por diferentes cargos.

Cadena perpetua o pena de muerte

Y luego de 60 días de su caída, un colectivo de abogados venezolanos que reside en territorio estadounidense en exilio han dado que hablar luego de dar a conocer su solicitud de abrir una nueva investigación contra el exjefe de Estado del régimen chavista.

De acuerdo a estos letrados, Nicolás Maduro debe afrontar un juicio por los delitos de tortura los cuales ocurrieron durante sus años siendo el gobernante principal de Venezuela. De acuerdo a la ley de Estados Unidos, si una persona muere tras haber sido víctima de estas torturas, el acusado podría afrontar cadena perpetua o hasta la pena de muerte.

Así lo dio a conocer el abogado Kelvi Zambrano durante una charla con el medio TalCual. En primer lugar, las leyes dejan en claro que para dar inicio a un nuevo proceso el torturador solo debe estar en su territorio sin importar donde haya cometido los crímenes o donde se encuentren las víctimas en la actualidad.

Nicolás Maduro se encuentra recluido en una prisión de Nueva York.

"En Estados Unidos este principio solo se activa si el torturador está en territorio americano. No importa dónde estén las víctimas ni dónde ocurrieron los hechos. Lo determinante es que el ejecutor esté aquí", indicó.

La ley es clara

En esa misma línea, Kelvi Zambrano dejó en claro que de comprobarse que una persona murió a raíz de estas torturas ordenadas por Maduro, es prueba suficiente para que el nuevo proceso sea abierto y todo quedaría en manos de Donald Trump.

"Quienquiera que fuera de los Estados Unidos cometa o intente cometer tortura será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas, y si la muerte resulta de una conducta prohibida por esta subsección, será castigado con la muerte o encarcelado por cualquier período de años o de por vida", añadió.

Pese a que se dieron a conocer en las últimas horas, el pedido fue hecho ante el Departamento de Justicia del país del tío Sam el pasado 4 de enero.

"Aquí no hace falta demostrar sistematicidad ni generalidad. Basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo color de ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar", finalizó.

En resumen, Nicolás Maduro sería condenado a pena de muerte o cadena perpetua tras el pedido de un nuevo juicio en su contra por el delito de tortura.